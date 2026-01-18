Napoli, Conte aspetta il mercato: “Servono rinforzi subito”

NAPOLI – La vittoria contro il Sassuolo non cancella i problemi. Anzi, li rende ancora più evidenti. Il Napoli stringe i denti, ma ha bisogno di aiuto immediato dal mercato. A dirlo senza giri di parole è Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, nel post gara del Maradona, mentre il tecnico scontava la seconda giornata di squalifica. Lo riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

«Abbiamo bisogno di giocatori nell’immediato – ha spiegato Stellini – ci sarà da fare delle valutazioni con il club. Se certi giocatori non vengono utilizzati, servono sostituti. In attacco e a centrocampo non possiamo cambiare molto: non è una questione di scelte, ma numerica». Un messaggio diretto alla dirigenza, aggravato da un calendario che non concede tregua: «A memoria penso siamo l’unica squadra a giocare nove partite in 28 giorni. La squadra c’è, ma è difficile reggere questi ritmi», sottolinea ancora il Corriere dello Sport.

Infortuni e gestione dell’emergenza

L’emergenza continua anche sul piano fisico. Elmas ha accusato un giramento di testa, probabilmente legato a uno stato influenzale. Rrahmani e Politano verranno valutati nei prossimi giorni, mentre Neres ha avvertito un fastidio muscolare legato alle accelerazioni. Situazioni che complicano ulteriormente le scelte, come evidenziato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Sprint di mercato: En-Nesyri in cima alla lista

Il mercato, però, è pronto ad accendersi. Da domani il Napoli può accelerare per Youssef En-Nesyri, impegnato stasera nella finale di Coppa d’Africa con il Marocco contro il Senegal. Dopo l’ultimo atto continentale, il centravanti si concentrerà sul futuro. Il Fenerbahçe ha aperto al prestito: l’operazione si può chiudere sulla base di circa 5 milioni complessivi, tra indennizzo e ingaggio residuo.

Sul giocatore c’è anche la Juventus, che condivide un altro obiettivo con il Napoli: Daniel Maldini dell’Atalanta. Per quel ruolo, gli azzurri non hanno mai perso di vista neppure Raheem Sterling, fuori rosa al Chelsea e vecchia idea estiva tornata d’attualità, racconta ancora il Corriere dello Sport.

Uscite possibili: Lang e Lucca in vetrina

Le entrate dipenderanno anche dalle uscite. Lorenzo Lucca, arrivato dall’Udinese e rimasto in panchina nell’ultima gara, è seguito all’estero da Al-Hilal, Benfica e Besiktas, ma non è da escludere un ritorno al Pisa in prestito.

Per Noa Lang, invece, il Galatasaray prepara l’offerta. Il Napoli chiede 27 milioni di euro per lasciarlo partire. L’esterno piace anche a Bournemouth e Roma: il profilo è ideale per il calcio di Gasperini e rappresenta un’idea concreta per i giallorossi, anche se la Roma ha già investito 52 milioni per Malen e Robinio Vaz.

Sempre in chiave Roma resta viva anche la pista Evan Ferguson, mentre Ambrosino è pronto a vestire la maglia del Venezia e la Cremonese attende Marianucci. Attenzione però: dopo l’infortunio di Rrahmani, non sono escluse nuove valutazioni difensive, conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.