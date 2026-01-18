18 Gennaio 2026

Napoli in emergenza verso Copenaghen: Conte fa la conta degli infortunati

redazione 18 Gennaio 2026
NAPOLI – La vittoria sul Sassuolo ha restituito ossigeno alla classifica, ma non ha alleggerito l’emergenza. In vista della trasferta di martedì a Copenaghen, crocevia della stagione in Champions League, il Napoli è costretto ancora una volta a fare i conti con una situazione fisica delicata, come riportato dal Corriere dello Sport.

La lista europea riduce ulteriormente le opzioni: Marianucci e Mazzocchi non sono inseriti, limitando le rotazioni difensive. A scopo precauzionale Neres non ha preso parte alla sfida con il Sassuolo per proseguire il percorso riabilitativo: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, sottolinea il Corriere dello Sport.

Elmas out, ansia per Rrahmani e Politano

Durante il match del Maradona si sono aggiunti nuovi problemi. Elmas è stato costretto a uscire per giramenti di testa, dovuti a uno stato influenzale, come spiegato nel post partita da Stellini. In giornata verranno monitorate anche le condizioni di Rrahmani, sostituito nel secondo tempo per un fastidio alla parte posteriore della coscia sinistra.

Attenzione anche a Politano, che ha chiuso la gara dolorante alla gamba destra, restando in campo nel recupero soltanto perché il Napoli aveva esaurito i cambi. Situazioni da verificare nelle prossime ore, evidenzia ancora il Corriere dello Sport.

Spiraglio Lukaku

L’unica notizia incoraggiante arriva da Romelu Lukaku. La condizione del centravanti belga è cresciuta sensibilmente negli ultimi giorni e la convocazione per Copenaghen non è da escludere. Una presenza che potrebbe rivelarsi fondamentale in una partita in cui il Napoli avrà bisogno di esperienza, fisicità e profondità offensiva.

Conte attende risposte dall’infermeria, consapevole che l’appuntamento europeo arriva nel momento più delicato della stagione, conclude il Corriere dello Sport.

