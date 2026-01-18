Gazzetta dello Sport: “Napoli, quanti guai”
NAPOLI – L’elenco sembra quello di un bollettino medico più che di una distinta di gara. «No Lukaku, no Gilmour, no De Bruyne, no Meret, no Anguissa…». E poi ancora: Neres, Rrahmani, Elmas, Politano. Una sequenza che racconta meglio di qualsiasi analisi il momento del Napoli, come scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.
Alla vigilia della trasferta di Copenaghen, con la Champions League pronta a bussare alla porta e la Juventus subito dopo, a Castel Volturno l’aria è quella dell’emergenza cronica. Più che una fase sfortunata, un vero e proprio tormento esistenziale, che stringe alla gola Antonio Conte, travolto dall’ansia e trincerato dietro una frase che dice tutto: «Sugli infortuni chiedete ai medici». Parole riportate dalla Gazzetta dello Sport, che fotografano la tensione del momento.
Elmas ko, Rrahmani e Politano in bilico
Durante la vittoria sofferta contro il Sassuolo, l’elenco si è ulteriormente allungato. Elmas, già debilitato da uno stato influenzale, è stato costretto a uscire dopo un colpo alla testa. Neres è rimasto fuori per proseguire il percorso riabilitativo, mentre Rrahmani e Politano hanno chiuso la gara piegati dalla fatica, entrando di diritto nella lista dei grandi dubbi per l’immediato futuro, come sottolinea ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.
Una prima ventata di ottimismo filtra però dallo spogliatoio: per Rrahmani si parla di un semplice risentimento muscolare, potenzialmente riassorbibile, così come l’affaticamento di Politano. Ma il condizionale, in questo momento, è d’obbligo.
Il nodo Neres e la corsa contro il tempo
Il vero punto interrogativo resta Neres. È lui a preoccupare maggiormente in vista di Copenaghen, come traspare anche dalle parole – diplomatiche ma non troppo – di Stellini: «Il fastidio è legato alle trazioni in velocità. Avendo grande esplosività, non è semplice gestirlo e dobbiamo seguire i suoi feedback». Un passaggio evidenziato dalla Gazzetta dello Sport che spiega perché la prudenza resti massima.
Qualche segnale incoraggiante, invece, arriva su Elmas: la botta alla fronte e la febbre hanno spaventato, ma il macedone dovrebbe comunque partire con la squadra. Resta però una certezza: fino agli esami e alle risposte definitive della giornata, i dubbi continueranno a gravitare su Neres, Rrahmani e Politano.
Una stagione contro la sfortuna
Servirebbero cerotti, forse stampelle, magari anche un pellegrinaggio propiziatorio. Perché sono sei mesi che la dea bendata ha smesso di guardare con simpatia Castel Volturno. E mentre la Champions incombe e la Juventus è dietro l’angolo, il Napoli si aggrappa all’orgoglio mostrato contro il Sassuolo e a un filo di fiducia nel destino, conclude Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport.