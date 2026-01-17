Repubblica: “Napoli, contro il Sassuolo cinque cambi: c’è Vergara”
NAPOLI – Ricominciare a vincere per scacciare il tabù delle squadre di bassa classifica e rimettere ordine in una graduatoria che si è improvvisamente accorciata. È questo l’imperativo del Napoli, chiamato oggi alle 18 al Maradona a battere il Sassuolo. Dopo il deludente pareggio con il Parma, gli azzurri hanno visto allungarsi la distanza da Inter (+6) e Milan (+3), ma soprattutto hanno sentito il fiato sul collo di Roma e Juventus. Lo scenario è analizzato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che inquadra una partita già decisiva per il cammino degli uomini di Conte.
Il Napoli non può permettersi distrazioni, né tantomeno pensare alla Champions League e alla trasferta di Copenaghen. L’obiettivo, sottolinea ancora Pasquale Tina sulle colonne di Repubblica Napoli, è ritrovare serenità in campionato, sfruttando il fattore Maradona contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in una gara da vincere senza appello.
Antonio Conte ha scelto la strada del turnover ragionato, anche alla luce delle numerose assenze in mezzo al campo. Gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne continuano a pesare e costringono il tecnico a dosare le energie di un gruppo chiamato a fare gli straordinari. Contro i neroverdi dovrebbero essere cinque i cambi rispetto alla sfida di mercoledì sera.
La novità più importante riguarda l’attacco. Politano resta inizialmente in panchina per rifiatare, così come Neres, non ancora al meglio. Conte, che sconterà l’ultima giornata di squalifica e tornerà in panchina contro la Juventus, è orientato a dare una chance dal primo minuto ad Antonio Vergara, una delle poche note positive emerse contro il Parma. Il classe 2001 di Frattaminore è favorito su Lang e dovrebbe completare il tridente con Hojlund ed Elmas, al rientro da titolare. Una scelta evidenziata da Pasquale Tina per Repubblica Napoli come indicativa anche per il futuro.
Novità anche in difesa, dove tornano Beukema e Juan Jesus, e sulle corsie laterali con Spinazzola di nuovo padrone della fascia sinistra. Ma la presenza di Vergara ha anche una chiave di lettura legata al mercato. La prova negativa di Lang contro il Parma ha infatti accelerato le riflessioni in casa Napoli. L’idea del club è separarsi subito dall’esterno offensivo arrivato in estate dal PSV, con gli agenti già al lavoro per una cessione a titolo definitivo.
Su Lang è forte l’interessamento del Galatasaray, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Roma. La valutazione del Napoli è chiara: 27 milioni di euro. Un’eventuale cessione sbloccherebbe il mercato a saldo zero del club azzurro e consentirebbe al direttore sportivo Manna di garantire almeno un paio di rinforzi offensivi a Conte. In cima alla lista c’è Youssef En-Nesyri del Fenerbahçe, impegnato domenica nella finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal. Il Napoli attenderà la gara prima di affondare il colpo, come riportato ancora da Pasquale Tina su Repubblica Napoli.
Restano monitorati anche Marcos Leonardo dell’Al Hilal – ipotesi complessa per un possibile scambio con Lucca – ed Evan Ferguson, oltre alla pista che porta a Daniel Maldini per rinforzare le corsie offensive. Ma ogni discorso di mercato, oggi, passa in secondo piano: la priorità assoluta si chiama Sassuolo.