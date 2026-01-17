Gazzetta dello Sport: “Lang e Lucca, che flop Quei 63 milioni spesi che bloccano il mercato”
NAPOLI – Visti dall’alto sembrano semplicemente due riserve, ma in realtà quella panchina nasconde un patrimonio da 63 milioni di euro. È l’immagine scelta da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport per raccontare il momento delicato di Lorenzo Lucca e Noa Lang, due investimenti importanti del Napoli che oggi vivono una condizione di marginalità tecnica e di incertezza sul futuro.
Lucca, gigante da oltre due metri, è costato complessivamente 35 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto dall’Udinese. Lang, più basso ma altrettanto caro, è arrivato dal PSV per 28 milioni cash dopo un corteggiamento durato mesi. Numeri che pesano, soprattutto se rapportati al rendimento: appena 401 minuti in 16 presenze per Lucca, con un solo gol – peraltro pregevole – al Pisa; 628 minuti, 17 presenze e un gol per Lang. Dati che Antonio Giordano, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, definisce impietosi per due giocatori pensati come colonne del progetto.
Il campo, come spesso accade, non mente. Lucca ha capito di essere scivolato ai margini già da Lecce, ultima vera chance concessa, mentre Lang ha vissuto qualche spiraglio recente, come l’assist di San Siro per McTominay, rimasto però un episodio isolato. Secondo Giordano per la Gazzetta dello Sport, cresce il sospetto che l’esperienza napoletana di entrambi possa anche concludersi prima del previsto, davanti a offerte ritenute adeguate.
Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di svendere. Sessantatré milioni non si bruciano senza riflettere. Il direttore sportivo Manna è stato chiaro: «Su Lucca non escludiamo nulla, siamo aperti a varie soluzioni. Lang non è in uscita, ci aspettiamo molto da lui». Parole riportate da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, che chiariscono la linea del club: niente prestiti gratuiti, niente sconti di saldo.
Le telefonate, intanto, non mancano. Per Lucca si sono mossi club dall’estero, tra Benfica, Nottingham Forest e Al-Hilal, mentre per Lang restano vive le piste turche. Il Napoli ha sondato anche il Fenerbahçe per En-Nesyri e dall’Arabia è arrivata una proposta di scambio con Marcos Leonardo, soluzione valutata con attenzione. Tutti scenari monitorati, come racconta ancora Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, ma senza fretta né svendite.
Il principio è uno solo: se qualcuno vuole davvero mettere le mani su due pezzi così pregiati, dovrà farlo alle condizioni del Napoli. Perché 63 milioni non possono sparire nel nulla.