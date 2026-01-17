Corriere dello Sport: “Napoli su due 9”
NAPOLI – Il mercato del Napoli entra improvvisamente nel vivo e ruota attorno a un nome chiave: Noa Lang. L’esterno olandese è diventato il pezzo pregiato della sessione invernale e su di lui si è acceso un vero e proprio incrocio di interessi. L’ultima proposta, in ordine di tempo, è arrivata dalla Roma, dopo i forti segnali del Galatasaray e l’interesse concreto del Bournemouth. A fare il punto è Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, che racconta come la posizione dell’ex PSV sia destinata a condizionare l’intero mercato azzurro.
Lang, acquistato appena sei mesi fa per 27 milioni più 3 di bonus, è ora sempre più vicino a un’uscita a sorpresa. Il Napoli ha fissato il prezzo della cessione a 27 milioni di euro, con l’obiettivo di rientrare dall’investimento iniziale e, soprattutto, di sbloccare un mercato frenato dal vincolo del saldo zero. Secondo Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, una cessione a titolo definitivo permetterebbe al club di liberare spazio sia in rosa sia a bilancio, intervenendo in maniera significativa senza indebolire il gruppo.
Lang non è però l’unico big pronto a cambiare aria. Anche Lorenzo Lucca, secondo investimento più oneroso dell’ultima estate dopo Højlund, è finito nel mirino di diversi club. Il centravanti, costato complessivamente 35 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto versati all’Udinese, ha estimatori in Arabia (Al-Hilal di Simone Inzaghi), in Portogallo (Benfica), in Turchia (Beşiktaş) e, a sorpresa, anche in Italia con il Pisa, dove Lucca ha già giocato in Serie B nella stagione 2021-22. Uno scenario che Mandarini per il Corriere dello Sport definisce ideale per innescare un vero effetto domino.
A due possibili uscite, dunque, corrispondono due entrate. Sullo sfondo resta il rientro imminente di Lukaku, ormai vicino alla convocazione e pronto a tornare a disposizione di Conte dopo il necessario periodo di rodaggio. Ma il Napoli guarda avanti. Il nome più caldo è quello di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahçe: i contatti con il club turco sono ben avviati per un prestito da circa 5 milioni complessivi, tra indennità e ingaggio. La trattativa potrà accelerare da lunedì, dopo la finale di Coppa d’Africa che En-Nesyri giocherà con il Marocco, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Parallelamente, nei dialoghi con la Roma per Lang è tornato d’attualità il profilo di Evan Ferguson. L’attaccante irlandese è entrato nella lista degli obiettivi dopo il grave infortunio di Dovbyk, scalando posizioni nelle preferenze del club azzurro. Sul fronte trequartisti, invece, piace Daniel Maldini dell’Atalanta, seguito anche dalla Juventus.
Capitolo giovani: Marianucci e Ambrosino sono destinati rispettivamente a Cremonese e Venezia, segnale che il Napoli sta lavorando su più tavoli. Il mercato è pronto a decollare e, come evidenzia Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport, tutto passa dalla decisione finale su Noa Lang.