Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”
Saldo zero non significa immobilismo: significa scegliere, incastrare, ragionare su ogni dettaglio. Il mercato del Napoli è “soft”, bloccato dai paletti economici, ma tutt’altro che fermo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il ds Giovanni Manna ha una lista corposa di obiettivi e lavora sotto traccia in attesa di sbloccare la situazione con almeno una cessione pesante.
La linea è chiara: operazioni sostenibili, spesso in prestito (secco, oneroso, con diritto di riscatto), rimandando eventuali investimenti definitivi all’estate. Ma per arrivare a profili importanti, serve liberarsi di ingaggi e spazio in rosa. Ecco perché Lorenzo Lucca e Noa Lang sono le pedine chiave: valigie pronte, a patto di trovare una soluzione che accontenti tutti. Solo dopo, sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Manna potrà affondare sugli obiettivi individuati.
Pista turca: En-Nesyri nel mirino
Il primo nodo è l’attaccante. Lukaku non ha ancora una data certa di rientro e Hojlund non può reggere ogni minuto della stagione. Da qui l’ultima idea: Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce. Un profilo moderno, potente, con dieci anni di Europa alle spalle e voglia di un’esperienza in un top club.
Il Fenerbahce ha aperto al prestito e ha anche provato a sondare un possibile scambio con Lukaku, ipotesi però esclusa dal Napoli. En-Nesyri, come riporta la Gazzetta dello Sport, è molto selettivo: si è formato tra Malaga e Siviglia e continua a dire no alle avance della Premier. L’Everton spinge, ma lui frena: clima, città e qualità della vita pesano nelle scelte. Napoli, invece, lo attrae. Tanto che avrebbe dato mandato ai suoi agenti di verificare la reale fattibilità dell’operazione, rimandando ogni decisione a dopo la finale di Coppa d’Africa con il Senegal.
Resta però l’ostacolo economico: En-Nesyri guadagna oltre 4 milioni netti. La sola cessione di Lucca (2,5 milioni) non basterebbe: servirebbe un contributo del Fenerbahce sull’ingaggio o un forte sconto per agevolare l’incastro, come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.
In fila per Lucca e Lang
Nel frattempo il Napoli deve risolvere l’uscita dei due uomini-chiave. Lang piace proprio in Turchia, con il Besiktas pronto a ragionare anche sull’acquisto definitivo. L’olandese riflette: non vorrebbe andar via, ma col minutaggio attuale rischia la convocazione al Mondiale.
Lucca, invece, è un nome gradito a Mourinho, mentre il Benfica non ha ancora intensificato i contatti. E a sorpresa si è aperta anche una pista in Arabia Saudita.
Intreccio arabo: Al Hilal e Marcos Leonardo
Tra le novità più rilevanti, segnala la Gazzetta dello Sport, c’è l’interessamento dell’Al Hilal di Simone Inzaghi per Lucca, magari provando a costruire un’operazione con uno scambio. Nel club saudita gioca Marcos Leonardo, attaccante brasiliano di 22 anni che piace molto al Napoli: talento, fantasia e fiuto del gol, con la duttilità per giocare sia da trequartista sia da prima punta di movimento. Un identikit che si sposerebbe con le esigenze di Conte.
Inzaghi proverebbe a convincere Lucca, mentre il Napoli aspetta di capire come evolveranno i colloqui. Weekend di riflessione, poi le scelte: En-Nesyri o Marcos Leonardo. O entrambi, se gli incastri e i conti lo permetteranno.