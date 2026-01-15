15 Gennaio 2026

Napoli, tutti pazzi per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, tutti pazzi per Lucca

Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi centrali del mercato del Napoli. Oltre alle sirene provenienti dalla Turchia, nelle ultime ore è emersa una nuova ipotesi internazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro starebbe valutando anche uno scambio con l’Al-Hilal.

L’idea di lavoro, al momento ancora allo stadio preliminare, prevede come possibile contropartita Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003. Il giovane centravanti, come evidenzia Gianluca Di Marzio, ha numeri importanti: 20 presenze stagionali e 12 gol complessivi, profilo che il Napoli considera interessante in ottica presente e futura.

Si tratta, però, solo di valutazioni esplorative. Come spiega ancora Gianluca Di Marzio, lo stesso discorso vale per la pista turca che porta al Besiktas, club pronto ad accelerare per Lucca qualora dovesse chiudere la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa. Più scenari aperti, nessuna trattativa definita.

Il Napoli, vincolato dalla necessità di operare a saldo zero, dovrà ora capire quale destinazione potrà essere gradita allo stesso Lucca e, di conseguenza, quale sostituto potrà arrivare per completare il reparto offensivo. Una situazione fluida, destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, con più incastri ancora da risolvere.

Altro

Manna: "Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l'ordine di Conte"

Napoli, l’annuncio dalla Turchia

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, due colpi dall'Empoli: uno può arrivare subito

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

redazione 15 Gennaio 2026
lucca-lapresse-napolipiu

Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Lang-Imago-Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: “Lang non prende bene il cambio: va via?”

redazione 15 Gennaio 2026
Romelu Lukaku (LaPresse) Napolipiu

Lukaku–Fenerbahce, indiscrezione dalla Turchia: primi contatti in corso

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, Manna lavora ad un grande colpo per gennaio. Primo regalo per Conte in arrivo

Napoli, idea Valincic per giugno: terzino di spinta nel mirino

redazione 14 Gennaio 2026

Ultimissime

Manna: "Vi racconto la chiamata che ha cambiato tutto e l'ordine di Conte"

Napoli, l’annuncio dalla Turchia

redazione 15 Gennaio 2026
Biasin elogia De Laurentiis: "Ha i modi di Er Mutanda ma nel calcio è un maestro"

Biasin affonda sullo Scudetto: stoccata al Napoli dopo l’Inter

redazione 15 Gennaio 2026
lucca

Napoli, tutti pazzi per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026
Napoli, due colpi dall'Empoli: uno può arrivare subito

Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

redazione 15 Gennaio 2026
lucca-lapresse-napolipiu

Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

redazione 15 Gennaio 2026