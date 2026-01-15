Napoli, tutti pazzi per Lucca
Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi centrali del mercato del Napoli. Oltre alle sirene provenienti dalla Turchia, nelle ultime ore è emersa una nuova ipotesi internazionale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro starebbe valutando anche uno scambio con l’Al-Hilal.
L’idea di lavoro, al momento ancora allo stadio preliminare, prevede come possibile contropartita Marcos Leonardo, attaccante brasiliano classe 2003. Il giovane centravanti, come evidenzia Gianluca Di Marzio, ha numeri importanti: 20 presenze stagionali e 12 gol complessivi, profilo che il Napoli considera interessante in ottica presente e futura.
Si tratta, però, solo di valutazioni esplorative. Come spiega ancora Gianluca Di Marzio, lo stesso discorso vale per la pista turca che porta al Besiktas, club pronto ad accelerare per Lucca qualora dovesse chiudere la cessione di Tammy Abraham all’Aston Villa. Più scenari aperti, nessuna trattativa definita.
Il Napoli, vincolato dalla necessità di operare a saldo zero, dovrà ora capire quale destinazione potrà essere gradita allo stesso Lucca e, di conseguenza, quale sostituto potrà arrivare per completare il reparto offensivo. Una situazione fluida, destinata a svilupparsi nelle prossime settimane, con più incastri ancora da risolvere.