Lukaku–Fenerbahce, indiscrezione dalla Turchia: primi contatti in corso
Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Turchia che riguarda il Napoli e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco TRT Spor, sarebbero in corso contatti tra l’entourage dell’attaccante belga e la dirigenza del Fenerbahce, ipotesi che apre a uno scenario inatteso sul futuro di Big Rom.
Stando a quanto riferito da TRT, gli agenti di Lukaku avrebbero proposto il cartellino del giocatore al club di Istanbul, che in queste ore starebbe valutando l’operazione. «Al momento la situazione rimane incerta», scrivono dalla Turchia, sottolineando però un elemento chiave: il forte legame tra Lukaku e Domenico Tedesco, attuale allenatore del Fenerbahce ed ex commissario tecnico del Belgio.
Proprio il rapporto tra l’attaccante e Tedesco potrebbe rappresentare un fattore determinante nell’eventuale trattativa. Al momento, però, il Fenerbahce non avrebbe ancora mosso passi concreti e l’operazione resterebbe in una fase esplorativa, senza offerte ufficiali al Napoli.
Una pista da monitorare con attenzione, che potrebbe accendersi nelle prossime settimane e che aggiunge un nuovo capitolo al mercato in uscita del club azzurro.