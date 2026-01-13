Napoli, mossa in anticipo per l’estate: João Gomes nel mirino, accordo con il giocatore
Il Napoli comincia a disegnare il futuro con largo anticipo e piazza una mossa strategica in vista del mercato estivo. Il club azzurro ha infatti bloccato João Gomes per giugno, trovando l’intesa con l’entourage del centrocampista brasiliano oggi al Wolverhampton. Un’operazione pianificata dal direttore sportivo Giovanni Manna, che segue il profilo del giocatore da tempo e lo considera ideale per il progetto tecnico della prossima stagione.
Intesa con il calciatore, resta il nodo Wolverhampton
A Castel Volturno il presente è ancora condizionato dal principio del saldo zero nel mercato di gennaio, ma dietro le quinte si lavora già sul domani. Con João Gomes l’accordo di massima è stato raggiunto: il calciatore ha dato la propria disponibilità al trasferimento in Serie A a partire dall’estate. Il passaggio decisivo sarà ora la trattativa con il Wolverhampton, tutt’altro che semplice.
Il club inglese valuta il brasiliano tra i 40 e i 50 milioni di euro, forte di un contratto in scadenza nel 2030 e del ruolo centrale che Gomes ricopre nella squadra. Sullo sfondo pesa anche una percentuale sulla futura rivendita (stimata tra il 10 e il 15%) destinata al Flamengo, dettaglio che incide sulla valutazione complessiva dell’operazione.
Identikit: energia, equilibrio e personalità
Classe 2001, João Victor Gomes da Silva è arrivato in Premier League dal Flamengo e in tre stagioni si è imposto come uno dei centrocampisti più affidabili dei Wolves: 89 presenze e 7 gol, numeri accompagnati da un rendimento costante. In Inghilterra lo hanno ribattezzato “pitbull” per l’aggressività e la capacità di recupero palla, ma il suo gioco va oltre la semplice rottura.
Gomes abbina infatti fisicità, qualità nel primo controllo e intelligenza tattica, potendo agire sia davanti alla difesa sia da interno di centrocampo. Caratteristiche che il Napoli ritiene fondamentali per dare profondità e alternative a un reparto spesso corto di soluzioni.
Un profilo che convince anche fuori dal campo
Il Napoli guarda con attenzione anche all’aspetto umano. João Gomes ha alle spalle una storia personale significativa: da giovane ha convissuto con la balbuzie, un ostacolo che lo aveva portato a evitare l’esposizione pubblica. Con il tempo e grazie al calcio è riuscito a superare le proprie difficoltà, trasformandole in forza.
In Brasile è anche promotore di iniziative sociali e di un centro educativo dedicato a ragazzi con difficoltà comunicative. Un percorso che rafforza l’immagine di un calciatore maturo, solido e con valori forti, elementi che la dirigenza azzurra considera centrali nella costruzione del gruppo.
Napoli guarda avanti
Mentre la squadra resta concentrata sugli obiettivi stagionali, l’operazione João Gomes certifica la volontà del Napoli di programmare con anticipo. L’accordo con il giocatore è un primo passo concreto; ora la sfida sarà convincere il Wolverhampton.
Se l’affare dovesse andare in porto, il Napoli si assicurerebbe un centrocampista moderno, nel pieno della maturità calcistica e perfettamente aderente all’idea di calcio del club: intensità, equilibrio e prospettiva. Un investimento importante, ma mirato.