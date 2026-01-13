Serie A, stangata su Conte: due giornate di squalifica e multa

Arriva la decisione del Giudice Sportivo di Serie A dopo il turbolento finale di Inter-Napoli. Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e multato di 15.000 euro in seguito all’espulsione rimediata domenica sera a San Siro. Il tecnico azzurro non sarà quindi in panchina nelle prossime due gare di campionato contro Parma e Sassuolo.

Nel provvedimento ufficiale, il Giudice Sportivo ha motivato la sanzione facendo riferimento a una serie di comportamenti ritenuti gravemente irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara. Conte, al 26° del secondo tempo, avrebbe rivolto un’espressione ingiuriosa all’arbitro; dopo la notifica dell’espulsione, avrebbe calciato via un pallone, protestato in maniera plateale avvicinandosi in modo intimidatorio al Quarto Ufficiale e reiterato frasi offensive. Solo l’intervento dei dirigenti del Napoli avrebbe evitato ulteriori conseguenze sul terreno di gioco. Il comportamento sarebbe poi proseguito anche nel tunnel che conduce agli spogliatoi, come segnalato dai collaboratori della Procura federale.

Non solo Conte. Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica anche a Davide Nicola (Cremonese) e Paolo Vanoli (Fiorentina), entrambi fermati per il prossimo turno di campionato.

Capitolo calciatori: la sanzione più pesante è per Gaspar del Lecce, fermato per tre giornate. Due turni di stop invece per Cambiaghi del Bologna. Una giornata di squalifica è stata inflitta a Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce) e Zaniolo (Udinese).

Aggiornata anche la lista dei diffidati: entrano in regime di diffida Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo) e Nico Paz (Como).

Un verdetto pesante, soprattutto per il Napoli, che dovrà fare a meno del proprio allenatore in un momento delicato della stagione.