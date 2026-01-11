Corriere dello Sport: “Inter-Napoli, si teme il gelo. Le probabili formazioni”
Non sarà il record assoluto di incasso della Serie A, come accaduto per Inter-Milan a fine novembre, ma Inter-Napoli si prepara comunque a vivere una serata da grandi occasioni. Come racconta Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport, San Siro viaggia spedito verso il tutto esaurito, con le ultime disponibilità ancora acquistabili online e ai botteghini dello stadio, aperti dalle 17.45.
Il freddo non fermerà il pubblico: durante la gara il termometro scenderà sotto lo zero, ma l’atmosfera sugli spalti sarà tutt’altro che glaciale. L’Inter ha previsto anche una nuova postazione di intrattenimento a bordo campo, sul lato arancio, attiva fin dall’apertura dei cancelli. Da lì verranno annunciate anche le formazioni ufficiali, per un prepartita ancora più coinvolgente e spettacolare. Un dettaglio evidenziato da Giorgio Coluccia del Corriere dello Sport, che conferma l’attenzione del club nerazzurro all’esperienza del pubblico.
La serata avrà anche un forte valore simbolico: a San Siro saranno presenti i referenti regionali degli Inter Club provenienti da tutta Italia, a testimonianza del peso e dell’importanza della sfida. Un evento che va oltre i novanta minuti e che, come sottolinea ancora Giorgio Coluccia sulle colonne del Corriere dello Sport, rappresenta uno snodo cruciale anche dal punto di vista emotivo e ambientale.
In campo, però, conteranno soprattutto le scelte di Chivu e Conte. L’Inter arriva con certezze consolidate e pochi dubbi di formazione, mentre il Napoli deve fare i conti con assenze pesanti, a partire da Neres. Un contesto che rende la partita ancora più carica di significati, come ribadisce Giorgio Coluccia sul Corriere dello Sport, con San Siro pronto a spingere i nerazzurri in una notte che può indirizzare il campionato.
