10 Gennaio 2026

Napoli, emergenza totale verso San Siro: Neres ko, Conte senza alternative

Neres titolare contro il Palermo: Ecco cosa ha chiesto Conte

La vigilia di Inter-Napoli si complica ulteriormente per Antonio Conte. David Neres non partirà per Milano: l’esterno offensivo non ha recuperato dal problema alla caviglia sinistra accusato contro la Lazio e, dopo gli ultimi test effettuati tra ieri e oggi, lo staff medico ha deciso di non correre rischi. Le sensazioni non sono state sufficientemente positive e la scelta è stata quella della prudenza.

Un’assenza pesantissima, che priva il Napoli di una delle poche armi offensive rimaste in una fase già segnata dall’emergenza. Neres si aggiunge infatti a una lista di indisponibili lunga e di alto profilo: restano fuori Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, riducendo drasticamente le opzioni a disposizione dell’allenatore azzurro alla vigilia del big match contro la capolista.

Le uniche notizie incoraggianti arrivano dai recuperi di Vergara e Beukema, oltre al rientro di Mazzocchi dopo la squalifica. Troppo poco, però, per alleggerire un contesto complicatissimo. Il Napoli si presenterà al Meazza in piena emergenza, con l’obbligo di stringere i denti e ridisegnare assetto e soluzioni per provare a reggere l’urto di un’Inter lanciata e profonda nelle rotazioni.

Per Conte sarà una delle notti più delicate della stagione: senza Neres e con scelte obbligate, il tecnico dovrà affidarsi all’organizzazione, al sacrificio e allo spirito del gruppo per restare agganciato alla corsa scudetto. La strada verso Milano è tutta in salita.

Napoli, emergenza totale verso San Siro: Neres ko, Conte senza alternative

