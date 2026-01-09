Napoli, Manna attacca il VAR: «Sta penalizzando il campionato»
Il direttore sportivo della SSC Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro, affrontando il tema caldo delle decisioni arbitrali dopo la gara contro l’Hellas Verona.
Manna non nasconde la preoccupazione per il momento vissuto dal sistema arbitrale italiano: «Sicuramente stiamo attraversando un periodo non felice per quanto riguarda le vicende arbitrali. È evidente che ci siano problemi oggettivi che stanno caratterizzando questo campionato».
Secondo il dirigente azzurro, quanto accaduto in Napoli-Verona è sotto gli occhi di tutti: «L’arbitro ha fatto una buona gara, ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR». Un giudizio netto, che sposta il focus non tanto sugli ufficiali di gara in campo quanto sull’utilizzo della tecnologia.
Manna sottolinea come il VAR, nato per supportare gli arbitri, stia producendo l’effetto opposto: «Abbiamo sempre sperato che potesse essere un ausilio, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Revisioni così lunghe, che portano a decisioni sbagliate e che incidono sull’andamento della partita, non sono ammissibili».
Un problema che, secondo il ds del Napoli, non riguarda solo il club partenopeo: «Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a ciò che accade in altri campi e ad altre squadre».
Sul piano sportivo, Manna analizza anche la prestazione degli azzurri contro il Verona: «Arrivavamo da un periodo estremamente positivo. Può capitare un primo tempo meno brillante e meno energico, ma la squadra ha reagito e ha dimostrato di non voler perdere, conquistando un punto».
Infine, un appello all’AIA e agli addetti ai lavori: «In questo momento anche noi dovremmo fermarci a riflettere su quello che sta succedendo e su come migliorare questa situazione. Oggi, sicuramente, non stiamo vivendo un periodo positivo».