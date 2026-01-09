Repubblica: “Napoli, il sogno è Sterling”

Un attaccante per il Napoli. È questa, ancora una volta, la priorità assoluta del direttore sportivo Giovanni Manna in una sessione di mercato complessa, condizionata dal vincolo del saldo zero imposto dallo sforamento dell’indice del costo di lavoro allargato. Come spiega Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, ogni mossa in entrata passa inevitabilmente dalle cessioni, a partire dalla situazione di Lorenzo Lucca.

L’attaccante resta il principale indiziato a lasciare il club. L’ambientamento non è mai decollato e neppure lo spezzone disputato contro il Verona ha modificato le valutazioni tecniche. La sua partenza è oggi un’ipotesi concreta, rafforzata dall’interesse del Benfica di Mourinho e del Nottingham Forest, alla ricerca di un centravanti con le sue caratteristiche fisiche. Il Napoli valuta Lucca intorno ai 30 milioni, ma al momento la formula più percorribile resta quella del prestito, eventualmente con diritto di riscatto. Una situazione ancora in fase embrionale che, sottolinea Pasquale Tina sulle pagine de la Repubblica Napoli, potrebbe evolvere solo dopo la trasferta di Milano contro l’Inter, attuale priorità assoluta del club.

L’uscita di Lucca garantirebbe al Napoli i margini necessari per intervenire nuovamente in attacco. Lukaku non è ancora pronto e la dirigenza valuta altri profili, anche guardando in casa Roma. Artem Dovbyk resta un’opzione, ma il recente stop muscolare ha fatto rallentare le riflessioni. Parallelamente, il club segue con attenzione Evan Ferguson: il giovane irlandese, in prestito alla Roma dal Brighton, non ha mai trovato piena sintonia con Gasperini e potrebbe cercare una nuova destinazione. Un profilo che, evidenzia Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, non dispiace affatto a Manna.

L’operazione Ferguson è slegata dal futuro di Lucca e anche dall’ipotesi Roma, che al momento resta sullo sfondo. Qualora i giallorossi dovessero chiudere per Raspadori e Zirkzee, difficilmente avrebbero spazio per un altro centravanti come l’ex Udinese. Intanto il Napoli continua a monitorare la Premier League e gli esuberi delle big. Tra questi c’è Raheem Sterling, già seguito in estate e mai del tutto uscito dai radar: l’inglese è fuori rosa al Chelsea e un’eventuale operazione passerebbe necessariamente da un contributo quasi totale dei Blues sull’ingaggio.

Sul fronte uscite, il lavoro di Manna procede spedito. È ormai definito l’addio di Giuseppe Ambrosino, che si trasferirà al Venezia in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di promozione in Serie A. Partirà anche Luca Marianucci, protagonista dell’assist per il 2-2 di Di Lorenzo contro il Verona: la Cremonese resta in corsa, ma il Torino ha manifestato interesse proponendo un diritto di riscatto a 20 milioni. In uscita anche Pasquale Mazzocchi, seguito dal Sassuolo, che tornerà comunque a disposizione per la sfida con l’Inter. Un mercato in continua evoluzione che, conclude Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, resta legato a doppio filo alle prossime cessioni.