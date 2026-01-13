Parma, Cuesta avverte: «Napoli fortissimo, ma cercheremo i nostri spazi»
Vigilia impegnativa per il Parma, atteso domani al Maradona per il recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Napoli. In conferenza stampa al Mutti Training Center, il tecnico Carlos Cuesta ha presentato la sfida con realismo e ambizione, sottolineando le difficoltà dell’impegno ma anche la volontà di provare a fare risultato.
«Sappiamo quanto sia complicato affrontare il Napoli – ha spiegato Cuesta – ma siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare. Cercheremo di portare la partita dove vogliamo e di sfruttare le opportunità che si presenteranno».
Il Parma dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno a disposizione Lovik e Guaita, fermato da un problema alla spalla, così come Almqvist, costretto allo stop per un piccolo acciacco. Aggregati invece alcuni giovani: il difensore centrale della Primavera Drobnic e il portiere Casentini. «Questi ragazzi stanno facendo un lavoro importante per rappresentare il Parma e rafforzare il club in Serie A», ha sottolineato l’allenatore.
Sul piano tattico, Cuesta ha riconosciuto la forza degli azzurri: «Il Napoli ha una grande identità, pressa alto, vuole il pallone e sa attaccare sia corto che lungo. È una squadra molto pericolosa vicino all’area, forte sulle palle inattive e negli spazi». Nonostante ciò, il tecnico spagnolo intravede margini per incidere: «Sappiamo che ci sono momenti e zone del campo dove possiamo dire la nostra. Dovremo essere compatti, capire quando soffrire e farlo tutti insieme».
Cuesta ha poi ribadito l’importanza del risultato: «Nel calcio contano punti e gol. Vedo segnali positivi e sono convinto che, con i giusti aggiustamenti, potremo continuare a migliorare».
Infine, parole di grande stima per Antonio Conte: «È un allenatore di riferimento assoluto. Ho avuto modo di vederlo lavorare in Inghilterra: in pochissimo tempo la squadra aveva già la sua identità. Ha vinto cinque scudetti e ogni sua squadra è un capolavoro di organizzazione».
Il Parma si prepara così a una sfida di alto livello, consapevole delle difficoltà ma deciso a giocarsela fino in fondo.