12 Gennaio 2026

La Russa attacca Conte: «Sceneggiata inguardabile sul rigore»

redazione 12 Gennaio 2026
La Russa contro la Juve: "deve ancora pagare prima di pareggiare i conti"

ROMA – Le proteste di Antonio Conte nel finale di Inter-Napoli continuano a far discutere, sconfinando anche nel dibattito politico. A intervenire è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite della trasmissione La Politica nel Pallone condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match terminato in pareggio e segnato dall’espulsione dell’allenatore del Napoli per proteste dopo la concessione di un rigore all’Inter.

«Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra – ha dichiarato La Russa – un’altra è cercare, con una sceneggiata inguardabile davanti a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione tale per cui il rigorista possa sbagliare». Parole dure nei confronti di Conte, finite inevitabilmente al centro del dibattito.

Nonostante le critiche al tecnico azzurro, La Russa ha comunque elogiato entrambe le squadre protagoniste della sfida: «Sono due squadre che hanno fatto onore al calcio italiano. Ho sempre detto che, se non dovesse essere l’Inter a vincere lo scudetto, mi piacerebbe che fosse il Napoli a farlo. Ha un popolo di tifosi che si entusiasma come nessun altro».

Il presidente del Senato ha poi commentato anche il finale di gara e alcune scelte tattiche del Napoli: «Non è possibile sprecare occasioni come quelle di ieri. Nulla di male nell’immaginare un Chivu che, negli ultimi dieci minuti, inserisca un difensore in più se sei in vantaggio e chiuda la partita come faceva Trapattoni».

Infine, un passaggio sul tecnico dell’Inter: «Sono entusiasta di Chivu, ma l’unico timore che ho è che tema troppo la critica e abbia la remora di non inserire un difensore in più per non essere criticato».

Altro

Criscitiello: "Rabbrividisco al sentir parlare di Italiano a Napoli"

«Vergognatevi»: Conte urla quello che il calcio pensa

redazione 12 Gennaio 2026
Moriero su Napoli-Inter: "Vi dico chi vincerà"

Moriero diviso a metà: «Inter e Conte, due pezzi di cuore»

redazione 11 Gennaio 2026
berti sucdetto inter napoli

Berti: “Stasera segna Zielinski. De Bruyne? Un pensionato”

redazione 11 Gennaio 2026
Aurelio De Laurentis (LaPresse) Napolipiu

Inter-Napoli, il vero gap è nei conti: ricavi nerazzurri doppi, ma azzurri spendono di più

redazione 10 Gennaio 2026
pandev_napoli_scudetto

Pandev avvisa: «Inter-Napoli già decisiva per lo scudetto»

redazione 10 Gennaio 2026
Cassano accusa De Laurentiis: "Il Napoli è della gente, non è suo! Osimhen? Chiedeva 130 mln per gamba, gli arabi non sono co***ni"

Napoli-Verona, Cassano duro: «Il peggiore è stato Buongiorno»

redazione 9 Gennaio 2026

Ultimissime

La Russa contro la Juve: "deve ancora pagare prima di pareggiare i conti"

La Russa attacca Conte: «Sceneggiata inguardabile sul rigore»

redazione 12 Gennaio 2026
Zazzaroni: "Garcia mi ricorda Benitez all'Inter. Speriamo che non faccia gli stessi errori"

Zazzaroni: «Raspadori al Napoli? Ecco cosa mi risulta»

redazione 12 Gennaio 2026
Meret - fonte LaPresse - Napolipiu

Napoli, allarme Meret

redazione 12 Gennaio 2026
de bruyne-lapresse-napolipiu.com

De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale

redazione 12 Gennaio 2026
Criscitiello: "Rabbrividisco al sentir parlare di Italiano a Napoli"

«Vergognatevi»: Conte urla quello che il calcio pensa

redazione 12 Gennaio 2026