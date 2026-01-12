La Russa attacca Conte: «Sceneggiata inguardabile sul rigore»
ROMA – Le proteste di Antonio Conte nel finale di Inter-Napoli continuano a far discutere, sconfinando anche nel dibattito politico. A intervenire è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite della trasmissione La Politica nel Pallone condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, il giorno dopo il big match terminato in pareggio e segnato dall’espulsione dell’allenatore del Napoli per proteste dopo la concessione di un rigore all’Inter.
«Una cosa è essere il più bravo di tutti ad allenare e a dare coraggio alla propria squadra – ha dichiarato La Russa – un’altra è cercare, con una sceneggiata inguardabile davanti a un rigore del tutto evidente, di creare una tensione tale per cui il rigorista possa sbagliare». Parole dure nei confronti di Conte, finite inevitabilmente al centro del dibattito.
Nonostante le critiche al tecnico azzurro, La Russa ha comunque elogiato entrambe le squadre protagoniste della sfida: «Sono due squadre che hanno fatto onore al calcio italiano. Ho sempre detto che, se non dovesse essere l’Inter a vincere lo scudetto, mi piacerebbe che fosse il Napoli a farlo. Ha un popolo di tifosi che si entusiasma come nessun altro».
Il presidente del Senato ha poi commentato anche il finale di gara e alcune scelte tattiche del Napoli: «Non è possibile sprecare occasioni come quelle di ieri. Nulla di male nell’immaginare un Chivu che, negli ultimi dieci minuti, inserisca un difensore in più se sei in vantaggio e chiuda la partita come faceva Trapattoni».
Infine, un passaggio sul tecnico dell’Inter: «Sono entusiasta di Chivu, ma l’unico timore che ho è che tema troppo la critica e abbia la remora di non inserire un difensore in più per non essere criticato».