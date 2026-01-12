De Bruyne parla in Belgio: recupero procede, obiettivo Mondiale
Kevin De Bruyne è tornato a parlare pubblicamente dal Belgio. Il centrocampista del Napoli, presente alla cerimonia della Scarpa d’Oro nazionale, è intervenuto davanti ai media esteri soffermandosi sul proprio stato fisico, sul recupero dall’operazione e sui prossimi obiettivi con la Nazionale.
«È un po’ strano ricevere un premio quando sono ancora in attività, ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio», ha spiegato De Bruyne parlando ai giornalisti. Il belga ha raccontato di aver seguito più da vicino il campionato nazionale negli ultimi mesi, anche grazie alla sua permanenza in Belgio, citando il buon rendimento dell’Union e l’emergere di alcuni giovani interessanti.
De Bruyne ha poi aggiornato sulle sue condizioni fisiche: «La riabilitazione sta procedendo molto bene. Domani farò una TAC e una visita di controllo, spero di poter tornare a correre presto». Il centrocampista ha ribadito come il percorso di recupero stia rispettando le tempistiche previste dopo l’intervento.
Guardando all’estate, De Bruyne ha indicato chiaramente il Mondiale come traguardo principale: «Spero di essere al top della forma per la Coppa del Mondo. L’operazione era necessaria, anche se è stato un peccato doversi fermare. Ora sono completamente concentrato sulla riabilitazione e sono contento di come stanno andando le cose».
Interpellato sul futuro e su un possibile ritorno in Belgio, De Bruyne ha chiarito la propria posizione: «Se mai dovessi tornare, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri, così come non lo è la Scarpa d’Oro. Voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti».
Infine, parlando sempre ai media esteri, il centrocampista ha commentato anche le prospettive della Nazionale: «Quando vai a un Mondiale non pensi a essere sfavorito. Vuoi vincere ogni partita. È difficile fare previsioni adesso, ma una volta arrivati lì lo spirito competitivo verrà fuori».