Una riunione che sa di Napoli: non solo Raul Albiol | Il Pisa prende un altro grande ex azzurro
Il Pisa neopromosso è pronto a rafforzarsi ulteriormente e, per giunta, con l’ennesimo giocatore ex Napoli. Dopo Albiol un altro azzurro.
Il Pisa guidato da Alberto Gilardino e tornato in Serie A nel corso di questa stagione, vuole disputare la massima serie al meglio e senza rimpianti. Non a caso nel corso dell’estate e non solo, ha cercato e sta cercando di mettere in piedi una formazione in grado di lottare per la salvezza.
Sin qui tra i diversi colpi, ad aver fatto più rumore c’è stato l’acquisto di Raul Albiol. L’esperto difensore ex Napoli, dopo l’avventura con il Villareal, è dunque tornato in Italia, pronto a rimettersi nuovamente in gioco. Era in cerca di stimoli e, in un campionato che conosce bene, può fare la differenza.
Lo spagnolo proverà sicuramente visto il proprio background, a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della squadra toscana appena approdata in massima serie. Tanti anni ad alti livelli per lui e soprattutto tanta voglia di non appendere gli scarpini al chiodo: sa di poter far ancora la differenza.
E proprio al Pisa, Albiol, potrebbe ritrovare un ex compagno di squadra ai tempi del Napoli. Una vera e propria reunion questa volta non in terra partenopea bensì su suolo toscano. La società sarebbe pronta ad affondare il colpo: il calciatore è svincolato e potrebbe presto arrivare a vestire i colori del Pisa.
Un innesto importante
Il calciatore in questione, anche lui esperto visto che si tratta di un classe 1991 che ha militato molti anni in A, è rimasto svincolato a gennaio scorso. Proprio per questo e visto che è in cerca di una nuova avventura, potrebbe decidere di rimettersi in gioco con una compagine che vuole puntare su di lui.
Il suo ricco palmarès accrescerebbe senza dubbio il valore della rosa a disposizione di Gilardino. Sia a livello di trofei conquistati: uno scudetto, una Coppa Italia e una Nations League, sia a livello tecnico e caratteriale, viste le proprie doti e la propria esperienza. Insomma un innesto importante.
L’identità misteriosa
Ci riferiamo al possibile approdo di Mario Rui al Pisa. Questo rappresenterebbe un colpo di grande rilievo per la squadra toscana. Il terzino portoghese, reduce da stagioni importanti in Serie A, porterebbe esperienza, qualità e personalità in un reparto che beneficerebbe della sua corsa e della sua capacità di spinta sulla fascia.
Ad aumentare il fascino dell’operazione ci sarebbe la presenza di Raul Albiol, già compagno di Mario Rui ai tempi del Napoli e oggi nuovo acquisto del Pisa. La possibilità di rivedere insieme due protagonisti del ciclo partenopeo al momento resta un’ipotesi ma chissà che non ci possano essere sviluppi.