Napoli–Google, accordo storico: Gemini e Pixel nuovi partner ufficiali

22 Dicembre 2025

22 Dicembre 2025
Il Napoli rafforza la propria dimensione internazionale anche fuori dal campo. A poche ore dalla finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il club azzurro ha ufficializzato una nuova e prestigiosa partnership commerciale con Google.

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la SSC Napoli ha annunciato che Google Gemini e Google Pixel saranno Official AI and Smartphone Partner del club per la stagione 2025/2026. Un’intesa che si inserisce nel percorso di innovazione tecnologica e digitale avviato da tempo dalla società partenopea.

L’accordo è pensato per sviluppare nuovi linguaggi comunicativi e sperimentare format originali, capaci di raccontare il mondo Napoli da prospettive inedite. «SSC Napoli svilupperà format originali pensati per raccontare il mondo partenopeo da nuove prospettive e accogliere l’inventiva dei tifosi», si legge nella nota ufficiale. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con la fanbase, puntando su nuove forme di espressione e coinvolgimento attraverso le tecnologie di Google.

Un’intesa che rappresenta anche un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione del club, sempre più orientato a una comunicazione globale e innovativa.

Bianchini: “Un privilegio lavorare con Google”

Grande soddisfazione è stata espressa da Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business della SSC Napoli.

«Per noi è un privilegio avviare una partnership con Google, incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale – ha dichiarato –. Il Napoli è diventato negli anni un punto di riferimento per attivazioni innovative insieme a brand iconici e globali, e questo accordo rafforza ulteriormente il valore della nostra rete di partner internazionali».

Bianchini ha poi sottolineato il cuore del progetto: «La collaborazione si focalizza sul coinvolgimento della nostra fanbase globale, con l’obiettivo di entrare in contatto in modo sempre più diretto e autentico grazie alle tecnologie di Google».

Un accordo che unisce calcio, tecnologia e comunicazione digitale, confermando la volontà del Napoli di restare competitivo non solo sul terreno di gioco, ma anche sul piano dell’innovazione e del branding internazionale.

