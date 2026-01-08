Schira avverte il Napoli: «Mercato a saldo zero, poche entrate. Raspadori pista complicata»
Il mercato invernale del Napoli rischia di essere molto più prudente del previsto. A fare chiarezza è Nicolò Schira, esperto di mercato, intervenuto a “Un Calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, che ha delineato uno scenario fatto di uscite, prestiti e poche reali possibilità di investimento.
Secondo Schira, il club azzurro non potrà muoversi liberamente, vincolato da un mercato a saldo zero:
«Dal Napoli non dobbiamo aspettarci tanto. Il mercato a saldo zero porterà il club a cedere qualche giocatore in prestito», ha spiegato.
Priorità cambiate: ora serve un attaccante
Se inizialmente la priorità sembrava il centrocampo, ora il focus si è spostato sull’attacco:
«Lukaku non rientra subito, ha bisogno di tempo. Lucca purtroppo ha floppato, l’impatto è stato negativo», ha detto Schira, aprendo di fatto alla sua partenza.
Secondo l’esperto, Lucca è destinato a lasciare Napoli in prestito, così come Marianucci, Vergara e Ambrosino. Operazioni utili a liberare spazio, ma che non garantiranno grandi margini economici per rinforzare l’organico.
Raspadori, Oriali e l’ombra della Roma
Uno dei nomi più caldi resta Giacomo Raspadori. Le parole di Lele Oriali, braccio destro di Conte, non sarebbero casuali:
«Le dichiarazioni di Oriali non vanno sottovalutate», ha sottolineato Schira.
Tuttavia, l’operazione appare complessa:
«Il Napoli può prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Se la Roma può acquistarlo, allora gli azzurri devono guardare altrove».
E proprio la Roma sembra in vantaggio:
«Ho parlato con la Roma, pensavano di chiudere entro domenica per Raspadori. Dopo la sconfitta con l’Atalanta si è creata tensione perché non era arrivato nessun rinforzo».
Lucca in attesa, Mourinho osserva
Sul futuro di Lucca, Schira aggiunge un dettaglio significativo:
«Mourinho lo apprezza, ma oggi Lucca non è orientato ad andare all’estero. Nella sua testa c’è l’idea di aspettare gli ultimi dieci giorni di mercato, quando in Italia qualcuno cercherà una punta».
La Roma, infatti, starebbe valutando un doppio colpo:
«L’idea è Zirkzee–Raspadori. Se non riuscirà, potrebbe virare su Lucca. In mezzo c’è anche Dovbyk».
Scenario fermo in Serie A
Il quadro generale non aiuta:
«A parte la Lazio che ha venduto Castellanos e Guendouzi, le altre big sono ferme. Inter e Juventus non hanno fatto nulla».
Conclusione chiara: Napoli prudente, margini stretti e decisioni rinviate agli ultimi giorni di mercato, quando – come spesso accade – si decideranno i veri affari.