Verona, Gagliardini carica il gruppo: «Al Maradona per fare punti»

Roberto Gagliardini, centrocampista del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Napoli Magazine, che ha evidenziato il clima all’interno del gruppo gialloblù dopo l’ultima uscita negativa.

«I confronti ci sono sempre – ha spiegato Gagliardini – veniamo da una brutta partita contro il Torino e oggi siamo qui per dimostrare il nostro vero atteggiamento». Il centrocampista ha poi sottolineato l’importanza del lavoro mentale e della fiducia nei più giovani: «I messaggi che circolano sono tanti, ma l’idea è chiara: bisogna dare fiducia a questi ragazzi e soprattutto non sbagliare atteggiamento, cosa che qui a Verona non può accadere».

Guardando all’avversario, Gagliardini ha riconosciuto il valore del Napoli, senza però nascondere le ambizioni del Verona: «Ci confrontiamo con campioni ed è normale avere motivazioni particolari, ma dobbiamo trovarle sempre, indipendentemente da chi abbiamo davanti. Veniamo al Maradona con l’obiettivo di fare punti».