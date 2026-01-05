Corriere dello Sport: “Napoli a orologeria”
La regola di Conte continua a funzionare. Quarta vittoria consecutiva con lo stesso punteggio, la stessa formazione e un dominio totale: il Napoli batte la Lazio 2-0 all’Olimpico e conferma il suo momento d’oro, come racconta Pasquale Salvione sulle colonne del Corriere dello Sport. Da Riyadh in poi gli azzurri sono padroni del campo, guidano il gioco, impongono i ritmi e soffocano gli avversari. Lazio, Milan, Bologna e Cremonese hanno pagato lo stesso copione, come sottolinea ancora Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport.
Un altro esame di maturità superato dal Napoli, che risponde allo scatto del Milan e alla reazione dell’Inter. Le prime tre restano racchiuse in due punti e allungano su Juventus e Roma, con una classifica cortissima che promette una lotta scudetto lunga e combattuta. Situazione opposta per la Lazio: due punti nelle ultime tre partite e nove lunghezze di ritardo dal quarto posto non consentono altri passi falsi. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport firmata da Pasquale Salvione, Sarri ha bisogno di rinforzi immediati dal mercato per dare nuova linfa a una squadra arrivata al limite.
All’Olimpico si è visto un Napoli in versione deluxe. Quello capace di vincere la quarta gara consecutiva lontano dal Maradona dopo sette sconfitte esterne tra campionato e coppa. Pulizia tecnica, pressione feroce, pochissime concessioni e cinismo totale. Il comando delle operazioni è nelle mani di Lobotka e McTominay, che gestiscono il 65,2% di possesso palla, alternandosi in regia e garantendo solidità anche in fase difensiva. Ma nello scacchiere di Conte c’è anche un altro uomo chiave: Elmas, nuovo equilibratore tattico, decisivo nel mezzo spazio offensivo e fondamentale in copertura. Gli è mancato solo il gol, sfiorato due volte di testa, con una traversa clamorosa, ma ha praticamente spento Cataldi, togliendo ossigeno al centrocampo di Sarri, come evidenzia Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport.
Nella serata in cui Neres e Hojlund non trovano l’illuminazione giusta, è Politano a far saltare il banco. Pellegrini non riesce mai a contenerlo e dai suoi piedi nascono i due assist per Spinazzola e Rrahmani su punizione. Dopo il periodo in panchina, Politano è tornato centrale nel progetto di Conte, così come Juan Jesus, autore di un’altra prestazione impeccabile: in quattro partite, dalle sue parti non è passato nessuno, sottolinea ancora il Corriere dello Sport.
Numeri impietosi per la Lazio: zero tiri in porta e solo il 34,8% di possesso palla, il dato più basso della stagione. Un’occasione sprecata da Noslin e la traversa di Guendouzi nel finale non bastano a rendere la gara competitiva. Sarri perde soprattutto sulle fasce e non riesce mai a trovare contromisure efficaci, nonostante i cambi. Le espulsioni di Marusic e Noslin complicano anche il prossimo impegno con la Fiorentina. Ora il Comandante aspetta segnali concreti dal mercato: lui e l’ambiente, conclude Pasquale Salvione sul Corriere dello Sport, meritano risposte immediate.