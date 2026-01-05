Napoli, esami per Neres: trauma distorsivo alla caviglia
David Neres si è sottoposto nelle ultime ore ad accertamenti strumentali dopo l’infortunio rimediato nel corso della gara contro la Lazio. Gli esami, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
L’esterno offensivo azzurro ha già iniziato il percorso riabilitativo, con lo staff medico del Napoli che monitorerà quotidianamente l’evoluzione del quadro clinico. Al momento non sono stati comunicati tempi certi di recupero, ma le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni in base alla risposta alle terapie.
Un aggiornamento che conferma la prudenza attorno alle condizioni di Neres, diventato un elemento centrale nello scacchiere di Conte, proprio alla vigilia di un periodo fitto di impegni per il Napoli.