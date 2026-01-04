4 Gennaio 2026

Napoli, 2-0 alla Lazio all’Olimpico: Politano è il Player of the Match

Milan-Napoli, Politano: "Vincere ci darebbe quella spinta in più"

Il Napoli passa con autorità all’Olimpico e batte la Lazio 2-0, conquistando tre punti pesanti in una delle trasferte più complicate del campionato. Una vittoria costruita con qualità, controllo del gioco e concretezza nei momenti chiave.

Protagonista assoluto della serata è stato Matteo Politano, decisivo nella costruzione delle due reti azzurre. L’attaccante ha firmato due assist, risultando costantemente una spina nel fianco della difesa biancoceleste grazie a ritmo, intensità e precisione nelle giocate.

Al termine della gara, Politano è stato premiato come “Player of the Match”, riconoscimento che certifica una prestazione di alto livello e il suo peso specifico nell’economia della vittoria del Napoli.

Il successo dell’Olimpico conferma il momento positivo degli azzurri e rafforza la fiducia della squadra, capace di imporsi su un campo difficile con personalità e maturità.

