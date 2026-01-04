Il Mattino: “Lucca-Lang, è addio?”
La porta resta aperta, ma ogni decisione è rinviata di qualche giorno. Noa Lang e Lorenzo Lucca sono a disposizione di Antonio Conte per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, ma il loro futuro a Napoli resta tutto da definire. Come riporta Il Mattino, il club azzurro ha deciso di rimandare ogni discorso di mercato almeno a domani, quando l’attenzione tornerà sul campionato e sulla gara contro il Verona.
Il mercato, però, è pronto a riaccendersi. Alle spalle della possibile uscita di Lang resta sempre George Gardi, intermediario già protagonista di operazioni chiave come quelle di Elmas e Osimhen. Secondo Il Mattino, l’olandese potrebbe tornare in Turchia: da giovanissimo aveva già vissuto una breve esperienza nel settore giovanile del Besiktas e ora il Galatasaray valuta un affondo concreto. Gli agenti del calciatore sono pronti ad ascoltare proposte, mentre Lang non è convinto di lasciare Napoli dopo appena sei mesi, preferendo attendere il parere del suo procuratore.
Il Napoli, comunque, non intende forzare nessuna uscita. Come sottolinea Il Mattino, il club sa che per comprare dovrà prima vendere e per questo Lang e Lucca rappresentano due operazioni potenzialmente decisive, ma solo alle giuste condizioni. Nessuno sarà accompagnato alla porta e verranno prese in considerazione esclusivamente offerte importanti.
Su Lucca non mancano gli estimatori. L’attaccante, in prestito dall’Udinese, potrebbe diventare un’opportunità concreta anche per la Lazio, che lo prenderebbe subito. Tuttavia il Napoli, come evidenzia ancora Il Mattino, preferirebbe una cessione all’estero, con il Portogallo come possibile destinazione, anche per rispettare le garanzie richieste da Lukaku. Le valutazioni economiche sono alte: per entrambi il club ascolterebbe solo offerte attorno ai 30 milioni di euro, utili per alleggerire il vincolo del “saldo zero”.
Sul fronte entrate, Conte attende un sostituto all’altezza. Dopo il nome di Chiesa, si monitora anche la situazione di Lookman, che nonostante il riavvicinamento con l’Atalanta non vede il suo futuro a Bergamo. Il nigeriano, in scadenza nel 2027, potrebbe diventare un’occasione, anche se al momento è impegnato in Coppa d’Africa e non ci sono le condizioni per una trattativa immediata, come precisa Il Mattino.
La settimana che si apre domani, Epifania compresa, sarà soprattutto quella delle prime cessioni. Marianucci è destinato alla Cremonese, mentre Ambrosino dovrebbe approdare in Serie B al Venezia. Restano da valutare altre due situazioni che potrebbero sbloccarsi solo a fine mese. Vergara, come Lucca, è in attesa e sa che il suo futuro dipenderà anche dai tempi di recupero di Anguissa e Gilmour. In caso di rientro entro febbraio, il classe 2003 potrebbe partire in prestito: sullo sfondo c’è anche il Lecce.
Infine, attenzione a Mazzocchi. Da fine mese potrebbe aprirsi anche per lui l’opzione cessione, ma prima il direttore sportivo Manna dovrà individuare un sostituto giovane, affidabile e a basso costo. Un’operazione tutt’altro che semplice, come conclude Il Mattino.