Conte dopo Lazio-Napoli: «Partita di alto livello, ora gestire le emergenze»

Antonio Conte si gode la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, ma tiene alta la soglia dell’attenzione. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, l’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle assenze, sulle condizioni di David Neres e sulle difficoltà legate a un calendario sempre più fitto.

«Per Neres bisognerà attendere lunedì», spiega Conte. «Non è un problema muscolare, ma stiamo facendo fronte a grandi defezioni da parecchio tempo». Una situazione che rende ancora più significativo il successo contro la Lazio: «Quando avevamo palla siamo stati bravi e preparati. Abbiamo fatto una partita di livello alto».

Il tecnico rivendica il lavoro del gruppo e la crescita mostrata nonostante le difficoltà: «I ragazzi stanno facendo molto bene. Difficilmente qualcuno poteva immaginare che, con tutte queste assenze, potessimo fare cose davvero importanti». Resta però un aspetto da migliorare: «Forse ci manca un po’ di cinismo, ma ci aspettano partite importanti contro squadre forti».

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con la gestione delle energie che diventa centrale: «Dobbiamo affrontare gli infortuni sperando di non pagare troppo le gare ravvicinate. È questo il rischio maggiore in questo momento».

Capitolo mercato, tema che Conte preferisce evitare: «Non tocco questo argomento. Lo scorso anno mi hanno tolto Kvaratskhelia, quindi mi porto sfortuna», scherza il tecnico, prima di tornare sul punto centrale: «È sotto gli occhi di tutti quello che stiamo facendo, chi deve recuperare e chi sta faticando. Io devo fare l’allenatore e ottimizzare le risorse che ho. La richiesta è altissima e farò il possibile per dare il massimo».

Un messaggio chiaro: soddisfazione per la prestazione, ma piedi ben piantati a terra in vista delle prossime sfide.