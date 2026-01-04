Napoli, trauma alla caviglia per Neres: le condizioni
David Neres ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. L’attaccante del Napoli era stato costretto a lasciare il campo nel corso della gara contro la Lazio.
A comunicarlo è stata la SSC Napoli, che ha reso note le prime informazioni sulle condizioni del calciatore dopo l’uscita anticipata dal match dell’Olimpico. Neres sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero e l’eventuale disponibilità per i prossimi impegni.