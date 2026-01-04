Corriere dello Sport: “Lazio-Napoli, le probabili formazioni”
Squadra che vince non si cambia. Il Napoli che oggi alle 12.30 affronta la Lazio all’Olimpico sarà lo stesso che ha chiuso il 2025 con tre vittorie consecutive. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte conferma in blocco l’undici che ha superato Milan e Bologna a Riyadh in Supercoppa e la Cremonese allo Zini nell’ultima gara dell’anno.
Il nuovo 2026 riparte dunque nel segno della continuità, dal portiere al centravanti, con due novità importanti che riguardano però la panchina. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tornano a disposizione Olivera e soprattutto Meret, assenti rispettivamente dalla vigilia della semifinale di Supercoppa e da quella della sfida con l’Inter del 25 ottobre. Il terzino uruguaiano aveva accusato un affaticamento al polpaccio, mentre il portiere rientra dopo una frattura al secondo metatarso del piede destro che lo ha costretto a saltare oltre due mesi di attività, quindici partite complessive e anche una convocazione in Nazionale, come ricorda il Corriere dello Sport.
Restano invece fuori Beukema e Lukaku. Il primo paga ancora i postumi del trauma contusivo al piede rimediato in Arabia prima della finale di Supercoppa, mentre il belga è a corto di condizione. Anche questo aspetto viene evidenziato dal Corriere dello Sport, che sottolinea come Conte non intenda correre rischi inutili.
Per quanto riguarda la formazione iniziale, il Corriere dello Sport conferma le scelte già viste nelle ultime uscite. In porta toccherà ancora a Milinkovic-Savic. Davanti a lui, nel 3-4-2-1, il trio difensivo sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, preferito per la quarta gara consecutiva a Buongiorno. Sulle corsie agiranno Politano a destra e Spinazzola a sinistra, quest’ultimo rientrato dopo l’uscita precauzionale nell’intervallo di Cremona per un lieve affaticamento.
In mezzo al campo spazio alla coppia ormai consolidata Lobotka-McTominay, mentre alle spalle del centravanti Hojlund agiranno Neres ed Elmas. Lang partirà dalla panchina. Una scelta di continuità totale, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, per una sfida che rappresenta un test chiave nella corsa del Napoli.