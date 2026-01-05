Lazio-Napoli 0-2: gol e highlights
A Roma non c’era, ma il commento è arrivato puntuale. Aurelio De Laurentiis ha celebrato la vittoria del Napoli contro la Lazio con il consueto post sui social: «Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!», il messaggio pubblicato su X dal presidente azzurro, come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Archiviato il successo dell’Olimpico, la squadra è rientrata a Napoli nel pomeriggio, arrivando intorno alle 17 alla stazione di Afragola. Nessun giorno di pausa: oggi la ripresa immediata degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, con lo sguardo già rivolto al doppio impegno ravvicinato che attende gli azzurri. Mercoledì alle 18.30 al Maradona arriva il Verona, poi domenica sera il big match di San Siro contro l’Inter, autentico scontro diretto per lo scudetto, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Conte, però, deve fare i conti con una situazione complessa sul fronte degli infortuni. Oltre a Neres, restano da valutare le condizioni di Beukema, Lucca e Vergara. Il difensore è fermo dalla vigilia della finale di Supercoppa per un trauma contusivo a un piede, mentre l’attaccante e il centrocampista hanno dato forfait contro la Lazio rispettivamente per un attacco influenzale e per un affaticamento muscolare, come ricostruisce il Corriere dello Sport nell’articolo firmato da Fabio Mandarini.
All’Olimpico erano sette gli indisponibili, un numero che rischia di aumentare. Al di là dei dubbi legati alle condizioni di Neres, c’è infatti la certezza della squalifica di Mazzocchi, espulso nel finale dopo il litigio con Marusic. Un’assenza pesante in un momento in cui il Napoli è chiamato a stringere i denti e a gestire al meglio le risorse, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Tra impegni ravvicinati e organico ridotto, la squadra di Conte è attesa da giorni decisivi. Il presidente applaude, l’ambiente spinge e il calendario non concede tregua: Verona e Inter diranno molto sulle ambizioni scudetto degli azzurri, conclude il Corriere dello Sport a firma Fabio Mandarini.