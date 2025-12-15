15 Dicembre 2025

Udinese-Napoli, gli highlights: notte amara al Friuli

redazione 15 Dicembre 2025
Trenta minuti che cambiano tutto. Dopo un primo tempo equilibrato, il Napoli si spegne nella ripresa e l’Udinese prende campo, ritmo e coraggio. Due gol annullati dal Var, una traversa colpita e poi la conclusione imparabile di Ekkelenkamp che decide la partita.
Gli azzurri soffrono, arretrano e non riescono più a reagire. Una sconfitta pesante in trasferta che costa il primato e accende l’allarme in vista della Supercoppa.

Rivivi i momenti chiave di Udinese-Napoli negli highlights.

