Udinese-Napoli, gli highlights: notte amara al Friuli
Trenta minuti che cambiano tutto. Dopo un primo tempo equilibrato, il Napoli si spegne nella ripresa e l’Udinese prende campo, ritmo e coraggio. Due gol annullati dal Var, una traversa colpita e poi la conclusione imparabile di Ekkelenkamp che decide la partita.
Gli azzurri soffrono, arretrano e non riescono più a reagire. Una sconfitta pesante in trasferta che costa il primato e accende l’allarme in vista della Supercoppa.
Rivivi i momenti chiave di Udinese-Napoli negli highlights.