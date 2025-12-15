Corriere dello Sport: “Napoli verso Riyadh: Lukaku rientra, Conte prepara la Supercoppa”
Ancora una partita lontano dal Maradona, anzi due nel migliore dei casi. Il Napoli è pronto a volare a Riyadh per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle 20. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la squadra si ritroverà oggi a Castel Volturno per l’allenamento, mentre la partenza è fissata per domani pomeriggio con un volo charter da Capodichino.
Tra le note più attese c’è il rientro di Romelu Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto. Una notizia importante per Conte, che ritrova anche Lobotka e Gutierrez, già rientrati a Udine e con minuti preziosi nelle gambe. Come sottolinea ancora Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport, tornerà a disposizione anche Juan Jesus, rimasto fuori nell’ultima trasferta di campionato.
Restano invece quattro gli indisponibili: Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, tutti ancora ai box. Un’emergenza parzialmente attenuata dai rientri, ma che continua a condizionare le scelte dell’allenatore azzurro, come evidenzia il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Davide Palliggiano.
A bordo del volo per l’Arabia Saudita ci sarà l’intera dirigenza del club. In testa il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal vicepresidente Edoardo, dall’amministratore delegato Chiavelli e dal direttore generale dell’area business Bianchini. Una presenza che testimonia l’importanza dell’appuntamento, come riporta ancora il Corriere dello Sport.
Il programma saudita entrerà nel vivo nella giornata di mercoledì. Alle 12.30 locali (10.30 italiane) Conte dirigerà l’allenamento all’Al Riyadh Club, mentre alle 16 locali (14 in Italia) è prevista la conferenza stampa all’interno dell’Al-Awwal Park Stadium. L’impianto, inaugurato nel 2015 e capace di ospitare 26mila spettatori, è la casa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport.