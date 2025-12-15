15 Dicembre 2025

Napoli, Conte fa quadrato dopo Udine: «Momento difficile, ma restiamo uniti»

redazione 15 Dicembre 2025
conte-lapresse-napolipiu.com

Due sconfitte in cinque giorni, prima Lisbona e poi Udine. Champions League e campionato che si intrecciano in una fase delicata della stagione del Napoli, chiamato ora a reagire immediatamente. Fabio Mandarini, inviato a Udine per il Corriere dello Sport, racconta il momento complesso vissuto dalla squadra di Antonio Conte, attesa dalla partenza per l’Arabia Saudita e dalla semifinale di Supercoppa contro il Milan.

«Nel primo tempo l’Udinese non ha mai tirato in porta e noi avremmo potuto sfruttare meglio alcune occasioni», spiega Conte al Corriere dello Sport, come riporta Fabio Mandarini. «Nel secondo tempo, invece, siamo partiti con grande affanno, con rinvii approssimativi e un po’ di timore. Nei primi venti minuti hanno avuto due gol annullati e una traversa, mentre noi eravamo preoccupati. Quando il vento gira contro, facciamo fatica».

Il tecnico insiste sull’aspetto della gestione dei momenti: «Bisogna saper stare dentro la partita, nei momenti positivi e negativi, usando esperienza, malizia e mestiere. Serve gestire e prendere tempo». Parole che Fabio Mandarini riporta sul Corriere dello Sport, evidenziando un Conte dispiaciuto ma lucido.

Nonostante il momento, l’allenatore difende il gruppo: «Dobbiamo continuare a lavorare e restare compatti, senza perdere entusiasmo. I ragazzi stanno dando tutto, lo vedo ogni giorno. Faccio fatica a muovere critiche: stanno affrontando l’emergenza con grande disponibilità», sottolinea ancora Conte, come racconta il Corriere dello Sport.

Ampio spazio anche al tema psicologico, centrale nell’analisi dell’allenatore. «Fuori casa dobbiamo parlare di più, tirare fuori carattere e raffreddare i momenti difficili, soprattutto quando lo stadio spinge contro. I giocatori più esperti devono guidare la squadra quando il mare è in tempesta. Per venti minuti, a Udine, non ci siamo riusciti», osserva Conte nelle dichiarazioni raccolte da Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport.

Infine, il focus sul rendimento esterno e sull’emergenza di rosa. «Non è un problema tattico: giochiamo allo stesso modo in casa e fuori. Il problema è la gestione delle difficoltà. Le statistiche parlano chiaro: sette sconfitte stagionali, tutte in trasferta. Dobbiamo essere pronti ad affrontare un’annata complicata, onorando la maglia e lo scudetto». Conte guarda avanti, tra recuperi e rientri, ribadendo un concetto chiave, come chiude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: «La stagione non sarà semplice, ma l’importante è avere voglia di affrontare le difficoltà».

