Napoli-Milan, gli highlights della semifinale: ritmo, gol e dominio azzurro
La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, giocata a Riyadh, merita di essere rivista tutta d’un fiato. Gli highlights del match raccontano meglio di qualsiasi parola una partita interpretata con intensità, ordine e personalità dalla squadra di Antonio Conte, capace di imporsi 2-0 e di conquistare con merito la finale.
Dalle prime battute è il Napoli a prendere in mano il controllo del gioco, gestendo i tempi e colpendo con lucidità. Il vantaggio nasce da una pressione costante e da un’azione sporca ma efficace, finalizzata da Neres. Un gol che indirizza la gara e certifica la solidità mentale degli azzurri, bravi a non concedere spazi a un Milan spesso costretto ad abbassarsi.
Nella ripresa gli highlights esaltano la prestazione totale di Hojlund, autentico riferimento offensivo. Il danese firma il raddoppio con una giocata di forza e velocità, chiudendo di fatto la semifinale e mettendo il sigillo su una prova dominante del Napoli anche dal punto di vista fisico e tattico.
Le immagini mostrano una squadra compatta, corta, sempre pronta a ripartire e a soffrire insieme nei pochi momenti di pressione rossonera. Una vittoria costruita con pazienza, energia e qualità, che proietta il Napoli verso la finale di Supercoppa.