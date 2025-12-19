19 Dicembre 2025

Napoli-Milan, gli highlights della semifinale: ritmo, gol e dominio azzurro

redazione 19 Dicembre 2025
La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, giocata a Riyadh, merita di essere rivista tutta d’un fiato. Gli highlights del match raccontano meglio di qualsiasi parola una partita interpretata con intensità, ordine e personalità dalla squadra di Antonio Conte, capace di imporsi 2-0 e di conquistare con merito la finale.

Dalle prime battute è il Napoli a prendere in mano il controllo del gioco, gestendo i tempi e colpendo con lucidità. Il vantaggio nasce da una pressione costante e da un’azione sporca ma efficace, finalizzata da Neres. Un gol che indirizza la gara e certifica la solidità mentale degli azzurri, bravi a non concedere spazi a un Milan spesso costretto ad abbassarsi.

Nella ripresa gli highlights esaltano la prestazione totale di Hojlund, autentico riferimento offensivo. Il danese firma il raddoppio con una giocata di forza e velocità, chiudendo di fatto la semifinale e mettendo il sigillo su una prova dominante del Napoli anche dal punto di vista fisico e tattico.

Le immagini mostrano una squadra compatta, corta, sempre pronta a ripartire e a soffrire insieme nei pochi momenti di pressione rossonera. Una vittoria costruita con pazienza, energia e qualità, che proietta il Napoli verso la finale di Supercoppa.

Conte in regia, Lobotka in campo: bentornati

redazione 19 Dicembre 2025
Conte rialza il Napoli: «Energia e unità, ci siamo guadagnati la finale»

redazione 19 Dicembre 2025
Corriere dello Sport: “Hojlund, il Napoli ha il suo faro”

redazione 19 Dicembre 2025
Corriere dello Sport: “Conte re di Riyadh: Napoli domina il Milan e vola in finale”

redazione 19 Dicembre 2025