Napoli-Hellas Verona 2-2: gol e highlights

Neanche il tempo di archiviare l’ultimo impegno che per il Napoli è già vigilia di Inter-Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte riprende immediatamente gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la grande sfida di domenica sera a San Siro, con l’attenzione divisa tra lavoro tattico e infermeria.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Neres. Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano è rimasto fuori contro il Verona per i postumi della distorsione alla caviglia sinistra rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Il piano di recupero è entrato nel vivo già da lunedì, ma per valutare concretamente le sue possibilità di convocazione e di utilizzo nel big match scudetto sarà necessario attendere tra oggi e domani.

La speranza, comunque, esiste. Come sottolinea ancora Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Conte monitorerà giorno per giorno le condizioni del brasiliano, consapevole del peso specifico che Neres può avere in una partita di questo livello. Restano inoltre da valutare le condizioni degli affaticati Vergara e Ambrosino, quest’ultimo destinato al Venezia con la formula del prestito.

Buone notizie, invece, arrivano dal resto della rosa. Come riporta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Beukema dovrebbe tornare a disposizione dopo aver saltato la finale di Supercoppa a Riyadh per una contusione al piede, mentre Mazzocchi rientrerà regolarmente dopo aver scontato la squalifica. Conte fa la conta degli uomini, ma la preparazione alla sfida di San Siro è già entrata nel vivo.

