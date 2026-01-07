Buongiorno avvisa il Napoli: «Col Verona servirà intensità, tre punti fondamentali»

Meridionalismo. Il Meridionalismo è quella corrente che studia la storia meridionale. Il Sud, più avanzato e più ricco del Nord, fu un bottino su cui mettere le mani. Il Regno borbonico fu il più solvibile d’Europa, quello piemontese il più indebitato. Il Meridionalismo: Storia del meridione dai Borbone ai Savoia. Il Regno delle Due Sicilie fu salutato nel 1861 dall’ultimo Re Francesco II con queste parole: “Il Nord non lascerà ai meridionali neanche gli occhi per piangere.” Ma “i popoli meridionali sono sempre stati civili, non hanno mai invaso territori altrui e sono diventati belve quando hanno visto insidiare le loro donne e la loro libertà” La Campania, fino al 1860, fu la regione più industrializzata del mondo. In tutto il Sud nacquero industrie che rappresentarono il fiore all’occhiello dell’economia del Regno dei Borboni. Con Napolipiu.com parte una rubrica sulla questione meridionale e la storia ad essa connessa a cura della meridionalista Imma Lamboglia.