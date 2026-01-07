Buongiorno avvisa il Napoli: «Col Verona servirà intensità, tre punti fondamentali»
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Verona. Le sue parole sono state riprese da Napoli Magazine, che ha evidenziato l’approccio degli azzurri alla gara.
«Sarà una partita tosta e intensa – ha dichiarato Buongiorno – dovremo essere bravi nei duelli su tutto il campo per riuscire a portarla a casa». Il centrale azzurro ha poi fatto riferimento alle rotazioni, inevitabili in un periodo ricco di impegni: «Con tante partite ravvicinate è giusto ogni tanto ruotare. Abbiamo calciatori che possono fare bene e dobbiamo farci trovare tutti pronti».