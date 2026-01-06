Gazzetta dello Sport: “C’è la fila per Lucca”
Il mercato incide, anche quando il margine di manovra sembra ridotto al minimo. In casa Napoli, però, non mancano i giocatori con appeal e desiderosi di ritrovare centralità e minutaggio. Una dinamica che riguarda più profili, a partire da Noa Lang, sul quale filtrano interessamenti dalla Turchia, ma soprattutto Lorenzo Lucca, attaccante che continua ad attirare attenzioni sia in Italia sia all’estero. Lo scenario è delineato dalla Gazzetta dello Sport, che racconta un mercato azzurro tutt’altro che immobile.
In Portogallo, in particolare, Lucca ha diversi estimatori. José Mourinho è alla ricerca di un centravanti per il suo Benfica e il nome dell’attaccante piemontese figura nella lista dei possibili rinforzi. Anche il Porto rappresenta una pista, seppur al momento meno probabile. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la posizione contrattuale di Lucca impone però passaggi obbligati: il Napoli dovrebbe prima riscattarlo dall’Udinese per 26 milioni di euro e solo successivamente valutare una cessione.
Il club azzurro non intende rimetterci economicamente e, prima di prendere qualsiasi decisione, vuole avere un quadro chiaro sui tempi di recupero di Romelu Lukaku. Il rientro del belga, infatti, è slittato e non è previsto prima di una decina di giorni. Un dettaglio tutt’altro che secondario nella valutazione complessiva, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport.
Davanti a offerte concrete, il Napoli potrebbe comunque sedersi al tavolo. Il Benfica ha già lanciato segnali che saranno attentamente valutati nei prossimi giorni. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi del prestito, soluzione che obbligherebbe però il club azzurro a muoversi con la stessa formula in entrata, vista la necessità di chiudere la sessione a saldo zero. Un equilibrio delicato, ribadito dalla Gazzetta dello Sport, che condiziona ogni scelta.
In quest’ottica torna d’attualità anche il nome di Raspadori, ceduto all’Atletico Madrid dopo due scudetti vinti in azzurro, possibile profilo da monitorare. Attenzione anche a Dovbyk, che si starebbe offrendo sul mercato. Segnali chiari: anche a Napoli il mercato resta apertissimo e pronto a riservare sviluppi, come conclude la Gazzetta dello Sport.