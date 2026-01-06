Corriere dello Sport: “Lucca al Benfica, dialoghi aperti”
Quel «non escludiamo nulla» pronunciato da Giovanni Manna prima della sfida con la Lazio sintetizza perfettamente il momento di riflessione del Napoli sul presente e, soprattutto, sul futuro del reparto offensivo. In questo scenario si inserisce il forte interesse del Benfica per Lorenzo Lucca, profilo che piace molto al club portoghese e in particolare a José Mourinho. A raccontarlo è Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, che ricostruisce i primi contatti avviati dal presidente Rui Costa con il Napoli per sondare la fattibilità dell’operazione.
Secondo quanto riportato ancora da Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport, la valutazione dell’attaccante non è cambiata rispetto alla scorsa estate. Lucca è arrivato dall’Udinese con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro, investimento che il Napoli intende tutelare. Il Benfica ha recepito il messaggio e sul tavolo restano tre ipotesi: prestito secco, prestito con diritto o con obbligo di riscatto.
Il nodo centrale della trattativa riguarda proprio la formula. Come sottolinea il Corriere dello Sport, a firma Davide Palliggiano, il Napoli pretende garanzie sull’acquisto definitivo, mentre il Benfica sta valutando con attenzione cifre e condizioni del riscatto a fine stagione. La trattativa è entrata nel vivo: da una parte la volontà del club portoghese di accontentare Mourinho, dall’altra l’apertura degli azzurri alla cessione, ma solo a condizioni che evitino qualsiasi minusvalenza.
Solo dopo un’eventuale uscita, il Napoli potrà muoversi sul mercato in entrata per rinforzare l’attacco. Intanto si lavora anche sul fronte cessioni. Marianucci è vicino alla Cremonese, seppur restino alcuni dettagli da definire, mentre Ambrosino è destinato al Venezia: per entrambi si profila un prestito. Potrebbero poi seguire Vergara, seguito dal Lecce, e Mazzocchi, che piace al Sassuolo. Uno scenario in continua evoluzione, come ribadisce ancora Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, con il Napoli pronto a ridisegnare la rosa passo dopo passo.