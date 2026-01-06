Repubblica: “Neres tenta il recupero per l’Inter. Contro il Verona si prenota Lang”

6 Gennaio 2026

6 Gennaio 2026
Il grande spavento è rientrato. L’infortunio rimediato da David Neres nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio non è grave e in casa Napoli si può tirare un sospiro di sollievo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli esami strumentali effettuati alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno hanno confermato la diagnosi iniziale: «Trauma distorsivo alla caviglia sinistra». Nessuna lesione, dettaglio fondamentale per rassicurare Antonio Conte, lo staff tecnico e i tifosi azzurri.

Secondo quanto riportato ancora da Marco Azzi sulle pagine di Repubblica Napoli, il brasiliano ha già iniziato l’iter riabilitativo e, per motivi puramente precauzionali, salterà il turno infrasettimanale di campionato contro il Verona, in programma domani pomeriggio al Maradona. Crescono invece le possibilità di un recupero lampo in vista della cruciale trasferta di San Siro contro l’Inter, snodo chiave della stagione.

La corsa contro il tempo è già iniziata al Training Center di Castel Volturno, ma il rebus resterà aperto fino all’ultimo. Come sottolinea Repubblica Napoli, a firma Marco Azzi, la decisione definitiva sull’impiego di Neres contro i nerazzurri verrà presa solo in extremis, sulla base delle risposte fisiche del giocatore nel corso della settimana.

Il Napoli farà di tutto per riavere al più presto uno dei cardini dei nuovi equilibri tattici della squadra. Neres, protagonista assoluto della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e tra i simboli della recente risalita degli azzurri, è un profilo unico nell’organico. E proprio la sua assenza ha riacceso le riflessioni sul mercato. «Non abbiamo ancora trovato il sostituto di Kvaratskhelia», aveva ammesso nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna, consapevole che giocatori con quelle caratteristiche sono merce rarissima.

Come evidenzia ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, l’attacco azzurro ha bisogno di rinforzi a gennaio, anche perché la coperta resta corta con gli impegni ravvicinati. Conte, al momento, non può contare nemmeno su Romelu Lukaku, che continua il lavoro personalizzato per ritrovare la miglior condizione dopo uno stop lunghissimo, né su un Lorenzo Lucca che fatica a inserirsi e potrebbe addirittura lasciare Napoli entro il 1° febbraio, vista la pioggia di richieste dall’estero.

Più incerto è invece il futuro di Noa Lang. L’infortunio di Neres potrebbe offrirgli una nuova occasione da titolare contro il Verona. L’olandese è il giocatore che più gli assomiglia per caratteristiche, ma parte da una posizione delicata dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie. Conte valuterà fino all’ultimo anche soluzioni alternative, come l’avanzamento di Politano con Di Lorenzo adattato a esterno di centrocampo. Soluzioni d’emergenza, nella speranza che il brasiliano possa tornare al suo posto già contro l’Inter.

Repubblica: “Scatta il tour de force. Ritorna Buongiorno in 5 in rampa di lancio”

redazione 6 Gennaio 2026
