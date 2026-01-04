Rrahmani decisivo contro la Lazio: «Sui piazzati lavoriamo sempre»

Amir Rrahmani si prende la scena nella vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio. Il difensore azzurro, autore di una delle reti del 2-0 finale, ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN nel post partita, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra sulle palle inattive.

«Prepariamo sempre questi calci da fermo», ha spiegato Rrahmani. «Sono molto contento perché sappiamo di poter essere pericolosi». Un gol cercato a lungo dal centrale del Napoli: «Mi è mancato segnare in altre occasioni, ma è sempre meglio quando fai gol e vince la squadra».

Rrahmani ha poi ampliato il discorso al momento vissuto dagli azzurri: «È la quarta partita che vinciamo 2-0», ha ricordato il difensore, senza però abbassare la guardia. «Il calcio però non è sicuro, bisogna restare sempre concentrati».