Corriere dello Sport: “Mou su Lucca. Offerto Dovbyk”
Il giro dei centravanti è partito e il Napoli è già al centro della scena. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome caldo è quello di Lorenzo Lucca, sempre più candidato a lasciare gli azzurri in questa sessione invernale, a soli sei mesi dal suo arrivo. Un investimento pesante, il secondo più oneroso dell’ultima estate dopo Hojlund, con 35 milioni complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, che finora non ha prodotto i risultati attesi.
I numeri raccontano una realtà chiara, sottolineata ancora dal Corriere dello Sport: 570 minuti in 20 presenze complessive e un solo gol, segnato contro il Pisa il 22 settembre. L’infortunio di Lukaku sembrava poter aprire nuovi spazi, ma l’inserimento è rimasto complicato e oggi il percorso di Lucca è arrivato a un bivio. Il mercato lo ha capito e ha iniziato a muoversi.
Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Benfica di Mourinho ha già chiesto informazioni e manifestato un interesse concreto, anche in ottica acquisto. La posizione del Napoli è però netta: valutazione da 30 milioni di euro, cifra difficile da sostenere a gennaio. Più realistica, eventualmente, l’ipotesi di un prestito, secco o con diritto. Il club portoghese resta alla finestra, ma non è l’unico.
In Premier League si sono registrati sondaggi del West Ham – prima di virare su Castellanos – e anche del Nottingham Forest, mentre dalla Liga è arrivata una richiesta di informazioni da parte del Betis. In Italia, invece, le piste sono più fredde: Lazio e Roma sono state accostate, ma lo scambio Lucca-Dovbyk non è ritenuto praticabile. I giallorossi, come evidenziato dal Corriere dello Sport, guardano infatti ad altri profili come Raspadori e Zirkzee.
Proprio Artem Dovbyk, però, resta una variabile: i suoi agenti lo hanno proposto al Napoli come operazione singola, considerando una possibile uscita dell’ucraino dalla Roma. È una pista da monitorare, inserita in un quadro complesso che dipende soprattutto dalle uscite. Il club di De Laurentiis, ricorda ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dovrà chiudere il mercato a saldo zero, condizione che influenzerà ogni mossa.
Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna continua a guardare oltre, con attenzione particolare alla Premier League, bacino ricco di opportunità, e ai giovani di prospettiva internazionale. Tra i nomi seguiti c’è Milton Pereyra, talento argentino classe 2008 del Boca Juniors, entrato nella cantera xeneize a soli sette anni. Un profilo che ha già acceso il dibattito a Buenos Aires e che conferma come il Napoli stia lavorando non solo sul presente, ma anche sul futuro.