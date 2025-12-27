Corriere dello Sport: “Napoli, un tesoro”
Il mercato di gennaio del Napoli sarà guidato da una parola chiave: prudenza. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la valutazione dell’Authority non blocca le operazioni in entrata, ma impone il rispetto rigoroso del principio del saldo zero. Tradotto: ogni investimento, tra ingaggio e costo del cartellino, dovrà essere compensato da una o più cessioni, senza mai superare l’equilibrio tra entrate e uscite.
In quest’ottica il Napoli ha individuato cinque calciatori destinati a muoversi: Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Vergara e Ambrosino. Tutti giocatori che cercano maggiore continuità e minutaggio dopo una prima parte di stagione vissuta spesso ai margini, come sottolinea ancora Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport.
Il presupposto è che ognuno di loro abbia mercato, in Italia e all’estero. Caso emblematico quello di Lucca: l’attaccante arrivato in estate dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto alla prima presenza è finito nel mirino del West Ham dopo la cessione di Füllkrug al Milan. Anche la Juventus ha chiesto informazioni al suo entourage. La sua situazione resta però legata al recupero di Lukaku, tornato in panchina in Supercoppa ma fermo dal 14 agosto, giorno dell’infortunio rimediato a Castel di Sangro. Con diversi fronti aperti, il Napoli ha bisogno di alternative offensive, soprattutto in un momento in cui Hojlund rappresenta il riferimento principale del reparto, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Movimenti possibili anche sugli altri profili. Mazzocchi è da tempo sul taccuino del Sassuolo, mentre Vergara, giovane talento cresciuto nel vivaio e lanciato da Conte in tutte le competizioni, piace a Cagliari e Lecce. Attenzione anche a Marianucci, arrivato dall’Empoli con un investimento da 9 milioni: il Cagliari lo segue con interesse, ma sul difensore resta vigile anche il Torino. Sono loro, di fatto, il “tesoro” da cui partire per completare la rosa, anche se il club non ha ancora deciso se intervenire a centrocampo o rafforzare l’attacco. Un momento chiave della stagione, come ribadisce Fabio Mandarini del Corriere dello Sport.
Capitolo a parte per Mainoo: l’operazione è congelata e appare oggi molto complicata. Il centrocampista del Manchester United è stato bloccato da Amorim dopo l’infortunio di Bruno Fernandes, nonostante la sua volontà di trovare maggiore spazio altrove. In ogni caso, il Napoli si muoverà soltanto in prestito e sempre nel rispetto del saldo zero. La linea è tracciata.