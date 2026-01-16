Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro
La lista degli indisponibili è destinata ad accorciarsi nei prossimi giorni. In casa Napoli arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte, pronto a ritrovare diversi elementi fondamentali per ridare slancio alla stagione. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, gennaio si sta confermando il mese in cui la rosa torna progressivamente al completo.
Il primo rientro atteso è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista verrà valutato anche nella giornata di oggi per capire se potrà tornare tra i convocati. Sta smaltendo una lombalgia, dopo essere già rientrato dalla lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Il ritorno è ormai vicino: servirà tempo per ritrovare il ritmo partita, visto che manca da novembre, ma per Conte averlo di nuovo a disposizione rappresenta già un’opzione preziosa.
A seguire toccherà a Billy Gilmour, fermo da dicembre dopo l’intervento per pubalgia, e a Romelu Lukaku, anche lui prossimo al rientro. Più cautela, invece, per Alex Meret: il portiere, appena rientrato, ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra e avrà bisogno ancora di qualche settimana prima di tornare a disposizione.
L’ultimo nome sulla lista è quello più atteso. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne è atteso a giorni in Italia, a Napoli. Il belga è fermo dal 25 ottobre, quando contro l’Inter, dopo un rigore trasformato, riportò una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Da lì l’operazione e la riabilitazione in Belgio.
Ora il rientro è vicino, ma non immediato. Il lavoro sul campo riprenderà gradualmente e Conte lo aspetta senza forzature: il ritorno in gruppo non è previsto prima di marzo, seguito da un ulteriore periodo necessario per ritrovare la migliore condizione. Un’attesa lunga, ma che potrebbe cambiare il volto del Napoli nella parte decisiva della stagione.