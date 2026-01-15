Napoli, Manfredi apre al nuovo stadio: «Sì, ma solo con un progetto credibile»

Il tema stadio torna al centro del dibattito cittadino e istituzionale. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fatto il punto sulla situazione intervenendo a Radio Capri, aprendo in modo chiaro anche all’ipotesi di un nuovo impianto per il Napoli.

«Stiamo seguendo con molta attenzione, insieme all’assessore Cosenza, la questione dello stadio», ha spiegato Manfredi. «La società ha manifestato il desiderio di realizzarne uno nuovo e noi siamo assolutamente favorevoli, a patto che ci sia un progetto credibile, forte e realizzabile nei tempi giusti».

Un’apertura condizionata, dunque, alla solidità del piano presentato dal club, ma che certifica una disponibilità politica finora mai così esplicita. Parallelamente, però, l’amministrazione non intende trascurare l’attuale impianto di Fuorigrotta.

«In parallelo – ha sottolineato il sindaco – abbiamo il Maradona, che vogliamo riqualificare e sul quale vogliamo intervenire». Un percorso già avviato insieme alla Regione Campania: «Stiamo lavorando a un progetto di riqualificazione importante. Sicuramente investiremo per migliorare lo stadio che abbiamo, che rappresenta anche un simbolo della città».

La linea è quindi quella del doppio binario: apertura a un nuovo stadio, se sostenuto da un progetto serio, e allo stesso tempo rilancio del Maradona attraverso interventi strutturali. Una posizione che potrebbe incidere in modo decisivo sulle future scelte del Napoli e sul rapporto tra club e istituzioni.