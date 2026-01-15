Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri
Arrivano conferme sul possibile asse Napoli–Turchia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha avviato contatti concreti con il Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino classe 1997. Dopo le indiscrezioni emerse dalla stampa turca, l’interesse del Napoli trova ora riscontro anche nelle parole di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky.
En-Nesyri, attualmente in forza al Fenerbahçe, è un centravanti di struttura — oltre 1 metro e 90 — con un passato importante al Siviglia, dove ha conquistato due Europa League. Il suo profilo viene valutato dal Napoli come possibile alternativa offensiva in vista delle prossime mosse di mercato.
Secondo Sky Sport, il club partenopeo avrebbe già sondato il terreno, incassando anche una prima apertura alla formula del prestito da parte del Fenerbahçe. La trattativa potrebbe entrare nel vivo qualora il Napoli non riuscisse ad arrivare a Ferguson della Roma e soprattutto in caso di cessione di uno tra Lorenzo Lucca e Noah Lang nel corso della finestra di gennaio.
Il nome di En-Nesyri resta dunque sul tavolo: una pista da monitorare, che potrebbe accendersi nelle prossime settimane in base alle uscite e alle priorità offensive del club azzurro