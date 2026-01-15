Gazzetta dello Sport: “Lang non prende bene il cambio: va via?”

Occasione persa, ma ora è obbligatorio voltare pagina. In casa Napoli si guarda già alla sfida contro il Sassuolo, con una certezza e diversi punti interrogativi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tema principale resta quello legato alle condizioni di David Neres, uscito contro il Parma per il persistere del dolore alla caviglia.

Cristian Stellini ha ammesso che il brasiliano non era al meglio e il suo impatto sulla gara è stato inevitabilmente condizionato. Senza Neres, però, il Napoli fatica a sfondare contro le difese chiuse: le sue sterzate restano una risorsa fondamentale quando gli avversari si abbassano. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno alla ripresa degli allenamenti, con Conte e lo staff medico chiamati a una decisione prudente.

Sabato, intanto, tornerà Juan Jesus dalla squalifica e riprenderà il suo posto al centro della difesa. Sulla corsia sinistra è atteso anche il ritorno di Spinazzola dal primo minuto: Olivera, così come Gutierrez nella gara contro il Verona, non ha sfruttato l’occasione e difficilmente verrà riproposto contro il Sassuolo.

Sulla trequarti si rivedrà Elmas, rimasto a riposo nell’ultima uscita. Da valutare invece la gestione degli esterni offensivi: resta aperto il ballottaggio tra Politano e Lang, con l’olandese che non ha gradito la sostituzione e vive una fase delicata. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Lang sta cercando continuità e fiducia, anche perché ha bisogno di giocare per rientrare nel giro della Nazionale olandese in ottica Mondiale.

Sul suo futuro, inoltre, continuano a farsi sentire le sirene del mercato. Dalla Turchia arrivano segnali di interesse, anche se al momento il giocatore non sembra attratto dalla destinazione. Il Napoli, però, ha bisogno di vendere per poter operare in entrata: una variabile che potrebbe incidere sulle scelte delle prossime settimane.