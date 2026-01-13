Gene Gnocchi: «Scudetto, inserisco anche la Juve. Napoli oltre le previsioni grazie a Conte»
Non solo Inter e Napoli: nella corsa scudetto c’è spazio anche per la Juventus. Ne è convinto Gene Gnocchi, attore comico e noto tifoso del Parma, intervenuto a “Napoli Talk” su Radio Tutto Napoli, emittente tematica dedicata al mondo azzurro.
Secondo Gnocchi, la squadra bianconera rappresenta il vero terzo incomodo: «Va inserita anche la Juve di Spalletti, che darà filo da torcere a tutti. È una squadra che sa cosa fare e come stare in campo. La vedo anche meglio del Milan e come terzo incomodo tra Inter e Napoli», ha detto ai microfoni di Radio Tutto Napoli.
Sul Milan e su Allegri, il giudizio è più critico: «Sta facendo quello che mi aspettavo: è un pratico, ma non ha la forza delle altre tre. Dietro rischiano troppo. Mi colpisce il rendimento di Modric: al Milan sta facendo l’allenatore in campo, il “secondo Allegri”».
Capitolo Napoli e De Laurentiis. Anche qui Gnocchi riconosce una svolta: «Con un allenatore come Conte devi essere per forza pacato. De Laurentiis è molto intelligente e ha capito che doveva fare un passettino indietro».
Guardando alla Champions, l’analisi resta positiva: «La Juve è cresciuta molto, così come il Napoli che aspetta rientri importanti. Anguissa è fondamentale e Neres è tanta roba».
Sulla sfida Napoli-Parma, Gnocchi si sbilancia: «Pronostico secco: 2-0 o 3-1. Il Parma ha Pellegrino e Bernabé, che sono giocatori non da Parma, ma fuori casa il Napoli resta favorito».
Non manca un passaggio polemico sul VAR, tema caldo affrontato sempre su Radio Tutto Napoli: «Sono contrario al VAR: invece di semplificare ha complicato tutto. Non c’è uniformità di giudizio, ogni volta è un caos».
Infine, una definizione netta sul Napoli di Conte: «È un Napoli oltre le previsioni. Con tutti gli infortuni non pensavo potesse arrivare a questi livelli. C’è assolutamente la mano di Conte».
Parole forti, che confermano come il Napoli resti al centro del dibattito nazionale, tra campo, panchina e sogni tricolori, come sottolineato da Gene Gnocchi a Radio Tutto Napoli.