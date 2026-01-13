Repubblica: La carica di McTominay “Il Napoli non molla mai” Conte a rischio squalifica
Il day after di San Siro è carico di tensioni, riflessioni e segnali incoraggianti. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli è tornato subito al lavoro a Castel Volturno per preparare il recupero di campionato contro il Parma, in programma domani al Maradona. Ansia per Antonio Conte, in attesa della decisione del giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Milano, ma anche qualche buona notizia dall’infermeria.
Secondo quanto riportato da Marco Azzi per Repubblica Napoli, David Neres ha smaltito l’infortunio ed è pronto almeno per la convocazione, mentre Alex Meret dovrà fermarsi ancora: per il portiere friulano si tratta di un trauma distorsivo alla spalla che impone un nuovo stop. Un quadro che certifica le difficoltà con cui gli azzurri stanno convivendo da mesi, senza però uscire dalla lotta per i grandi obiettivi.
A tenere banco, inevitabilmente, è ancora la prestazione monumentale di Scott McTominay contro l’Inter. Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, prima ci sono stati i fatti – la doppietta decisiva – e poi le parole, con cui il centrocampista ha voluto rimarcare la forza del gruppo. «Ognuno di noi ha dato il massimo – ha spiegato lo scozzese – nonostante le tante assenze. È un merito assoluto del gruppo essere ancora lassù». Un messaggio chiaro, ribadito davanti alle telecamere per non lasciare spazio a interpretazioni.
Il Napoli, nonostante problemi strutturali e continui infortuni, resta competitivo su tutti i fronti: Supercoppa Italiana già in bacheca, quarti di Coppa Italia conquistati e qualificazione europea ancora alla portata. Come evidenzia Marco Azzi su Repubblica Napoli, Conte sta reggendo l’urto anche grazie al passaggio in corsa al 3-4-2-1, ma soprattutto grazie alla leadership di McTominay, MVP dell’ultima Serie A e sempre più riferimento tecnico ed emotivo della squadra.
Il centrocampista scozzese ha ritrovato anche il gol, dopo un avvio condizionato dal cambio di ruolo e da un fisiologico calo post scudetto. Oggi è tornato dominante, caricandosi sulle spalle responsabilità enormi per le assenze di Lukaku, De Bruyne e Anguissa. In coppia con Lobotka sta letteralmente tenendo in piedi un reparto falcidiato dagli infortuni. Lo United si è pentito di averlo lasciato andare e ha sondato il terreno per un ritorno, ma il Napoli non intende privarsene. McTominay è il volto di questa squadra: a San Siro ha giocato e parlato da leader. E strappargli lo scudetto, ora, non sarà semplice.