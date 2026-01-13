Corriere dello Sport: “Il Napoli tra Lucca e Raspadori”
Il Napoli guarda al passato per costruire il futuro. Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il nome che scalda più di tutti per rinforzare l’attacco azzurro è quello di Giacomo Raspadori. Un profilo già conosciuto, duttile, capace di adattarsi a più ruoli offensivi e perfettamente inserito nell’ambiente partenopeo, dove ha vinto due scudetti da protagonista, segnando gol pesanti.
Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, l’esperienza all’Atletico Madrid non ha fin qui soddisfatto le aspettative del giocatore, che ha trovato meno spazio rispetto a quanto immaginato. Da qui l’ipotesi concreta di un ritorno in Italia e al Napoli, ma prima servirà fare spazio nel rispetto del principio del saldo zero, che impone al club di De Laurentiis di vendere prima di acquistare.
L’indiziato principale a partire è Lorenzo Lucca. Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, i contatti con il Benfica proseguono: la trattativa si basa su un prestito oneroso tra 1,5 e 2 milioni con diritto di riscatto fissato a giugno, per un’operazione complessiva tra i 27 e i 30 milioni di euro. Ieri c’è stato un nuovo colloquio tra il direttore sportivo Manna e Rui Costa, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto.
Lucca resta però uno dei nomi più richiesti sul mercato. Secondo quanto ricostruito da Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, negli ultimi giorni si sono mossi diversi club: dal Nottingham Forest alla Juventus, passando per Lazio e Roma, alla ricerca di rinforzi offensivi. Proprio l’intreccio con i giallorossi coinvolge Raspadori, pista che per la Roma si è raffreddata, spingendo il club capitolino verso soluzioni alternative. Sul classe 2000 resta vigile anche l’Atalanta.
Per il Napoli, invece, l’idea Raspadori è tutt’altro che tramontata. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la situazione resta fluida e il futuro dell’attaccante è ancora in bilico. Al momento non parte: l’Atletico Madrid lo ha convocato per la gara di Copa del Rey contro il Deportivo La Coruña e Simeone continua a tenerlo a disposizione, seppur dietro nelle gerarchie. Ma in caso di apertura alla cessione a gennaio, il Napoli si farebbe trovare pronto: il feeling non si è mai spento, né dal lato del club né da quello del giocatore.
Nel frattempo restano sullo sfondo altre idee offensive. Il Napoli ha chiesto informazioni per Donyell Malen dell’Aston Villa, mentre sono in stand-by le altre operazioni, come il possibile trasferimento di Ambrosino al Venezia. Tante richieste anche per Vergara e Marianucci, ma la priorità resta l’attaccante. Oltre a Raspadori, piacciono anche Daniel Maldini e Raheem Sterling, attualmente fuori rosa al Chelsea. Idee, per ora, in attesa di incastri decisivi. Giorni caldi, e potenzialmente decisivi, per sbloccare il mercato offensivo azzurro.