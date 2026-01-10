10 Gennaio 2026

Napoli, idea Joao Gomes

redazione 10 Gennaio 2026
Di Marzio: "La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. Ecco di chi si tratta"

In attesa di eventuali rinforzi nel mercato di gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli ha iniziato a pianificare le prossime mosse in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro segue con attenzione Joao Gomes, centrocampista brasiliano in forza al Wolverhampton.

La squadra di Antonio Conte è alle prese con una vera e propria emergenza in mezzo al campo, tra infortuni e assenze prolungate, e per questo motivo la dirigenza sta monitorando profili in grado di garantire intensità e continuità. In questo contesto si inserisce il nome di Joao Gomes, che rappresenta un’opzione concreta per il prossimo calciomercato estivo, come riferisce ancora Gianluca Di Marzio.

Nazionale brasiliano, il classe 2001 ha collezionato 20 presenze in Premier League in questa stagione con la maglia delle Wolves, impegnate in un campionato complicato e attualmente ultime in classifica con appena 7 punti. Nonostante le difficoltà della squadra, il rendimento del centrocampista resta sotto osservazione da parte di diversi club europei, Napoli compreso, secondo Gianluca Di Marzio.

Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2023 dal Flamengo, Joao Gomes si è rapidamente adattato al calcio inglese grazie alle sue doti di dinamismo, aggressività e recupero palla. Un profilo che piace a Conte e che potrebbe diventare un obiettivo concreto per gli azzurri nella prossima finestra estiva, come ribadisce Gianluca Di Marzio nel suo aggiornamento di mercato.

Altro

Napoli, la lista di Conte per gennaio: quattro cessioni e i tre rinforzi

Il Mattino: “Napoli, 200 milioni in cassa. Ma il mercato rischia di essere bloccato”

redazione 13 Dicembre 2025
Manna: "Abbiamo una speranza su Conte, la Juve è il passato"

Corriere dello Sport: “Si accende il mercato di A”

redazione 13 Dicembre 2025
Roberto Sosa Critica Osimhen: "Ha tradito i Tifosi del Napoli"

Osimhen verso la Premier League: Manchester United vicino al colpo, trattativa al 95%

redazione 25 Febbraio 2025
Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo. Arriva una voce dalla Turchia

Osimhen e il Galatasaray: la verità sul suo futuro e le offerte rifiutate

redazione 18 Febbraio 2025
napoli svanberg

“Napoli offerta per Svanberg, il Bologna ha già il sostituto”

redazione 1 Giugno 2022
genoanapoli2t0602_7pandevmaksimovic

Maksimovic ad un passo dal Genoa

Francesco Pollasto 25 Agosto 2021

Ultimissime

Aurelio De Laurentis (LaPresse) Napolipiu

Inter-Napoli, il vero gap è nei conti: ricavi nerazzurri doppi, ma azzurri spendono di più

redazione 10 Gennaio 2026
Benitez: "Il Napoli può vincere lo scudetto. Così convinsi Higuain"

Benitez e Inter-Napoli: «Non sarà decisiva, ma pesa tantissimo»

redazione 10 Gennaio 2026
Napoli-Lazio 0-1, Isaksen condanna gli azzurri. Furia per le decisioni di Colombo

Gazzetta dello Sport: “McTominay contro tutti: il Napoli si affida al suo Special One”

redazione 10 Gennaio 2026
Di Marzio: "La Salernitana ha individuato il nuovo allenatore. Ecco di chi si tratta"

Napoli, idea Joao Gomes

redazione 10 Gennaio 2026
neres-napoli-rotazione-conte

Napoli col fiato sospeso: Neres appeso a un filo verso San Siro

redazione 10 Gennaio 2026