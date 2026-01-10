Napoli, idea Joao Gomes

In attesa di eventuali rinforzi nel mercato di gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli ha iniziato a pianificare le prossime mosse in vista dell’estate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro segue con attenzione Joao Gomes, centrocampista brasiliano in forza al Wolverhampton.

La squadra di Antonio Conte è alle prese con una vera e propria emergenza in mezzo al campo, tra infortuni e assenze prolungate, e per questo motivo la dirigenza sta monitorando profili in grado di garantire intensità e continuità. In questo contesto si inserisce il nome di Joao Gomes, che rappresenta un’opzione concreta per il prossimo calciomercato estivo, come riferisce ancora Gianluca Di Marzio.

Nazionale brasiliano, il classe 2001 ha collezionato 20 presenze in Premier League in questa stagione con la maglia delle Wolves, impegnate in un campionato complicato e attualmente ultime in classifica con appena 7 punti. Nonostante le difficoltà della squadra, il rendimento del centrocampista resta sotto osservazione da parte di diversi club europei, Napoli compreso, secondo Gianluca Di Marzio.

Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2023 dal Flamengo, Joao Gomes si è rapidamente adattato al calcio inglese grazie alle sue doti di dinamismo, aggressività e recupero palla. Un profilo che piace a Conte e che potrebbe diventare un obiettivo concreto per gli azzurri nella prossima finestra estiva, come ribadisce Gianluca Di Marzio nel suo aggiornamento di mercato.